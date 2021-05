Zelfs tijdens corona groeit de economie in Zuidoost-Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Terwijl de economie in heel Nederland krimpt, laten de cijfers van Zuidoost-Brabant als enige een groei zien. In de eerste maanden van dit jaar is de economie daar met twee procent gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met -1 procent was de economische krimp in Brabant het kleinst van heel Nederland. De cijfers worden vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Regionaal gezien springt Zuidoost-Brabant erbovenuit, met als enige van Nederland een groei. De cijfers per regio:

Noordoost-Brabant: -1%

Midden-Brabant: -2%

West-Brabant: -1%

Zuidoost-Brabant: +2%

De economie van Nederland kromp in het eerste kwartaal van 2021 met 0,5 procent, vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat komt door de coronacrisis. Volgens het CBS komt die economische krimp vooral doordat huishoudens en de overheid minder besteedden. Wel werden er meer investeringen gedaan en nam de handel toe, waardoor de krimp minder groot was.

Dat in Zuidoost-Brabant als enige van Nederland een economische groei laat zien, is vooral te danken aan Brainport Eindhoven. Onder meer door de grote spelers als ASML, die het ondanks de coronacrisis goed doen. Zo liet ASML eerder al weten dat het door de wereldwijde chiptekorten rekent op een omzetgroei van wel dertig procent .

Innovatieve maakindustrie

"We hebben in deze regio een typische economie, namelijk de innovatieve maakindustrie", legt Brainport-directeur Paul van Nunen uit. "We bouwen hier heel veel producten en apparaten waar in Nederland, maar ook wereldwijd, veel behoefte aan is. Denk aan digitaliseringsproducten, gezondheidsapparaten en de grote energietransitie waar iedereen nu mee bezig is. Daar zijn ook grote machines voor nodig. De typische producten die in deze regio ontwikkeld worden, komen tegemoet aan de wereldwijde vraag. Dat geeft vertrouwen."

Maar ondanks de goede tijden voor Brainport, ziet van Nunen ook in dat het niet overal in Zuidoost-Brabant goed gaat. "Het is prachtig dat we de economie hier wat kunnen opstuwen. Maar het zou een misverstand zijn om te denken dat we hier geen economische problemen hebben. Ook in onze regio zit cultuur, horeca en mensen die werkzaam zijn in de evenementensector. Daar zijn harde klappen gevallen."

Meer investeren

Brainport hoopt komende jaren in ieder geval nog meer te groeien. "We denken dat we echt verder moeten op de ingeslagen weg. Niet achterover leunen omdat er veel dingen goed zijn gegaan afgelopen jaar, maar blijven investeren. We hebben ook bij Kamerfracties neergelegd dat er moet worden geïnvesteerd in infrastructuur."

Maar ook in samenwerking moet volgens Van Nunen worden geïnvesteerd. "Bij ons werkt alles in gezamenlijkheid: bedrijven werken in ketens samen, werken met kennisinstellingen en overheden doen ook mee. Maar dat gaat niet vanzelf."

Voor de toekomst is het volgens de directeur vooral belangrijk om te blijven investeren in technisch talent. "Dat is ons grootste tekort. Nu hebben we in deze regio al vijfduizend vacatures openstaan. Dat gaat alleen maar toenemen. Dat komt door grote transities in de wereld die toenemen, waar technologie voor nodig is. Daar zijn mensen voor nodig. We hopen dat het kabinet ons helpt om te investeren in het opleiden van technisch talent. En dan van alle opleidingen: van mbo tot wetenschappelijk geschoold."

