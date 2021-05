Herdenking en vlag halfstok voor overleden NAC-supporter

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-supporter Frank legt bloemen neer bij vak G bij het Rat Verlagh Stadion.

Supporters van NAC kunnen zaterdagavond om zeven uur bij vak G van het Rat Verlegh Stadion een laatste eer bewijzen aan de overleden fan Ronald Boelaars. De 34-jarige Oosterhoutenaar werd afgelopen zondag onwel tijdens de rellen na de play-offswedstrijd tegen NEC en overleed een dag later. Seizoenkaarthouders worden opgeroepen om hun NAC-vlag halfstok te hangen.

NAC-supporter Ronald werd zondag tijdens de ongeregeldheden bij het NAC-stadion onwel en vlakbij bij het stadion gereanimeerd. Met de rellen die daar plaatsvonden, had hij niets te maken. De herdenking en de vlaggenactie voor hem is een idee van Ouwe Jongen Krentbrood Breda, een online supportersclub van NAC.

"Wij zijn NAC en samen zijn we sterk", zegt Marco Jansen namens de doorgaans wat oudere NAC-aanhangers van OJKB. "Ook in dit soort gevallen moeten we eenheid laten zien. Hoe triest het ook is."

"Dit is NAC en niet die droeftoeters die zondag met hekken gooiden."

"Het is een eerbetoon en we gaan bij het stadion een mooie krans voor hem neerleggen, zegt mede-organisator Hellen Go over de herdenking. "Ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar ik zag hem altijd wel. Hij stond op vak G en dat is ook mijn plek in het stadion."

"Voor mij is het vanzelfsprekend dat we dit doen", vervolgt ze. "Wij zijn er voor elkaar als dat nodig is, want wij zijn één grote NAC-familie. Via een tikkie hebben we ook al geld ingezameld voor de familie van Ronald. Dit is NAC, en niet die droeftoeters die afgelopen zondag rondrenden en met hekken gooiden."

De uitvaart van Ronald Boelaars is zaterdag aan het begin van de avond en wordt in besloten kring gehouden.

