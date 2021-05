Markante Cor Vermeulen krijgt een vorstelijk afscheid: 'De koning is dood'

'Leve de koning!' vergroot

De markante Cor Vermeulen die vrijdagmiddag op 61-jarige leeftijd in Breda overleed, krijgt volgende week een magistrale, theatrale én koninklijke uitvaart. Een uitvaart als een Bredase Nassau-vorst van eeuwen geleden, een rol die Cor bij leven ook graag speelde. “Hij ligt nu in zijn geliefde koningskleren opgebaard in de kist”, vertelt dochter Lisa-Marie. “Heel sereen én stil, maar ook heel bijzonder om dat te mogen zien.”

Rob Bartol Geschreven door

Samen met haar vader was ze de drijvende kracht achter House of Wax Entertainment. Een grote groep mensen die onder meer als middeleeuwers grote historische evenementen een echt gezicht gaven. Op social media staan honderden mensen stil bij het overlijden van deze markante Bredanaar.

In het wereldje van re-enactment, het naspelen van historische gebeurtenissen, was Cor Vermeulen de absolute koning. Hij kroop graag in de huid van de Bredase Nassau-vorsten, speelde met vol overtuiging de slechterik Lange Pier uit de serie Floris, was-Elvis kenner en deed daarnaast nog duizend andere dingen. Cor was bij leven een en al theater en trok andere mensen vol enthousiasme mee in zijn wereldje van fantasy en re-enactment.

“Iedereen mag komen in kleding zoals ze Cor hebben gekend: strak in het pak of in middeleeuws kostuum.”

“We zijn in gesprek met de Grote Kerk van Breda waar iedereen van Cor afscheid kan komen nemen”, vertelt dochter Lisa Marie. “Waarschijnlijk zal dat zaterdag 5 juni zijn. Vanuit huis zullen we hem in een rouwkoets naar de kerk brengen. Ik zal als jonkvrouw, dus in vol ornaat op de bok zitten. In de kerk willen we dat mensen een wandeling door zijn leven kunnen maken. Cor zal opgebaard staan in een gesloten kist. Dat was ook zijn wens. Hij vond ook dat mensen hem moeten herinneren zoals hij was.”

vergroot

Na de afscheidsdienst is het de bedoeling dat Cor een laatste rondgang maakt door zijn geliefde Breda. “Iedereen mag aansluiten bij zijn laatste reis dat een grote optocht moet worden met muziek erbij.” vertelt Lisa-Marie. “Bij zijn huis kunnen en mogen de mensen aansluiten die wat minder mobiel zijn en vandaar gaan we in optocht naar Zuylen.”

Een dresscode is er niet echt voor de uitvaart. “Iedereen mag komen in kleding zoals ze Cor ook hebben gekend”, aldus Lisa-Marie. “Dat zal voor de een strak in het pak zijn en voor de ander misschien wel een middeleeuws kostuum.”

“De koning is dood. Lang leve de Koning!”

Op social media staan honderden mensen stil bij het overlijden van deze markante Bredanaar. “De (fantasy)wereld is een prachtig mens armer”, schrijft Birgit. “Goede reis naar de volgende wereld, mooi mens”, aldus Bianca. “De koning is dood. Lang leve de Koning! Hij zal gemist worden”, luidt de reactie van Sophia.

Op Zuylen vindt het definitieve afscheid plaats van Cor Vermeulen. “Pas als iedereen vertrokken is dan sluiten wij het graf. Dat houden we heel klein en persoonlijk.”

Cor Vermeulen werd op 7 mei nog koninklijk onderscheiden voor al zijn (historisch) werk. “Jij bent een echte ambassadeur en levert een belangrijke bijdrage aan het doorvertellen van het cultuur-historische verhaal van onze stad”, vertelde burgemeester Depla daarbij. Cor werd namens de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vermeulen was toen al ernstig ziek.

De familie wil geen bezoek aan huis.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.