E. coli bacterie gevonden in kraanwater: ‘Koken voordat je het drinkt’

In het drinkwater van enkele dorpen in Zuidoost-Brabant is zaterdagmiddag de E. coli bacterie gevonden. Brabant Water verstuurde daarover rond vier uur een NL-alert. Het advies is om eerst het water te koken voordat het wordt gedronken. Het gaat om de dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel. Naar verwachting is het probleem zondagmiddag verholpen.

De E. coli bacterie komt voor in de darmen van mens en dier. Brabant Water kan nog niet zeggen hoe de bacterie in het drinkwater is terechtgekomen.

Drie minuten koken

Het advies is om het water drie minuten te koken. Na het koken is het water veilig om te drinken. Ook gaat Brabant Water de leidingen schoonspoelen. Hierdoor kan het voorkomen dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt en/of de waterdruk wat minder is, laat het drinkwaterbedrijf weten.

Brabant Water zegt het vervelend te vinden en er alles aan te doen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Dit is het gebied waarin de NL-alert is verspreid.

