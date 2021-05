E. colibacterie gevonden in kraanwater: ‘Koken voordat je het drinkt’

Foto: Omroep Brabant vergroot

In het drinkwater van enkele dorpen in Zuidoost-Brabant is zaterdagmiddag de E. colibacterie gevonden. Brabant Water verstuurde daarover rond vier uur een NL-alert. Het advies is om eerst het water te koken voordat het wordt gedronken. Het gaat om de dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel. Aan het begin van de avond kregen ook de inwoners van Eersel en Duizel via een NL-Alert het kookadvies. Bij controle bleek de E. colibacterie ook daar in de leidingen te zitten. Naar verwachting is het probleem zondagmiddag verholpen.

De E. colibacterie komt voor in de darmen van mens en dier. Brabant Water kan nog niet zeggen hoe de bacterie in het drinkwater is terechtgekomen.

Drie minuten koken

Het advies is om het water drie minuten te koken. Na het koken is het water veilig om te drinken. Ook gaat Brabant Water de leidingen schoonspoelen. Hierdoor kan het voorkomen dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt en/of de waterdruk wat minder is, laat het drinkwaterbedrijf weten. In de getroffen dorpen is een run op flessen water gekomen.

Brabant Water zegt het vervelend te vinden en er alles aan te doen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De NL-alert geldt alleen voor de genoemde dorpen. De NL-Alert is in een iets groter gebied verspreid.

Poepbacterie

De bacterie is van nature aanwezig in de darmen van mensen en dieren. In de dikke darm kan de E. colibacterienuttig zijn omdat hij de groei van schadelijke bacteriën voorkomt. Volgens het Voedingscentrum zijn er ook enkele typen die een voedselinfectie kunnen veroorzaken. In de volksmond wordt de E. colibacterie ook wel de poepbacterie genoemd.

