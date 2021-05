Automobilist raakt van de weg en slaat over de kop op de A58

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Een automobilist is zaterdagavond rond zeven uur gewond geraakt nadat hij op de A58 bij Gilze over de kop was geslagen. De bestuurder verloor de controle over het stuur, kwam in de berm terecht en sloeg over de kop.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek van het ongeluk was al een blaastest afgenomen waaruit bleek dat de man te veel alcohol had gedronken. In het ziekenhuis wordt nog een bloedtest gedaan.

Het is niet duidelijk of er behalve de bestuurder nog meer mensen in de auto zaten. De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

