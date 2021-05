Coronanieuws: 545 nieuwe besmettingen in Brabant

15.40

In Brabant zijn sinds zaterdag 545 nieuwe coronabesmettingen geteld. Gisteren waren dat er nog 632. Het RIVM telde in heel Nederland 2785 nieuwe positieve tests. Dat zijn er minder dan tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend, toen er 3438 werden gemeld. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 3061, dat is hoger dan dat aantal gevallen van de laatste 24 uur.