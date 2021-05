Coronanieuws: 'Voor september kan iedereen volledig gevaccineerd zijn'

10.43

Voor 1 september moeten alle volwassenen in Nederland die dat willen volledig gevaccineerd zijn. Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat dat 'moet kunnen', zegt hij in WNL Op Zondag. Als alles volgens plan verloopt, kunnen tegen die tijd ook alle coronaregels worden losgelaten. Of dan ook de 1,5 meter niet meer geldt, kan hij 'nog niet zeggen'. Wel denkt hij dat het 'heel reëel is' dat tegen die tijd afscheid genomen kan worden van de afstandsregel en de mondkapjesplicht.