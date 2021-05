Advocaat van Martien R. legt uit waarom bijna alle advocaten opstapten

Jan-Hein Kuijpers in KRAAK. vergroot

Bijna alle advocaten en verdachten in de zaak rond Operatie Alfa stapten deze week op uit de rechtszaal. Die draait om de vermeende drugs- en wapenhandelaar Martien R. uit Oss. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vertelt in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK. waarom ze weggingen.

23 zittingsdagen waren ervoor uitgetrokken bij de rechtbank in Den Bosch. Maar de advocaten en verdachten gaan wat anders doen. "Wij hebben er geen vertrouwen in", zegt Kuijpers. "Al anderhalf jaar zijn we bezig om aan te tonen dat het bewijs niet deugt. We hebben veel verzoeken gedaan om het bewijs nader te onderzoeken, maar het mag niet. De verzoeken worden allemaal van tafel geveegd."

Tussen maart 2018 en november 2019 was er een ingrijpende afluisteroperatie aan de gang rond Martien R. Daarbij is een groot aantal verdachten opgepakt. Zij staan nu terecht en worden bijgestaan door meerdere advocaten, die voor hun verdediging gezamenlijk sommige zaken willen ophelderen.

"Het vonnis ligt al klaar."

"Op het moment dat je evident kunt aantonen dat justitie zaken naar voren brengt die niet waar zijn, waarom mogen wij dat niet nader onderzoeken?", vraagt Kuijpers zich af. Die verzoeken worden steeds afgewezen omdat het Openbaar Ministerie zegt dat ze transparant zijn. Maar als wij die betrouwbaarheid willen onderzoeken, zeggen ze nee dat hoeft niet, want we zijn transparant. En de rechter zegt: als zij dat zeggen is dat zo. Terwijl evident op basis van beelden en geluiden is te zien dat het OM dingen zegt, die volgens mij niet waar zijn. Op een bepaald moment krijgen we het gevoel, zowel de verdachten als de raadslieden: wat doen we hier eigenlijk? Het vonnis ligt al klaar."

Aanleiding voor hoofdverdachte Martien R. om te besluiten om niet meer naar de zitting te gaan. Dan wordt volgens Kuijpers het idee om op te stappen geboren. "Dat zie je ook in de groepsapp (hierin zitten alle advocaten in deze zaak), dan gaat het borrelen. Jongens, we zijn er eigenlijk wel klaar mee. Wraken heeft geen zin, we gaan gewoon."

"Misschien is er druk opgelegd van bovenaf."

"Ik weet niet wat het is", gaat de advocaat verder. "De oudste rechter in deze zaak staat bekend als een rechter die zuiver is. Het zou kunnen zijn dat er druk van bovenaf is opgelegd, uit Den Haag of weet ik veel, dat deze heren niet naar huis mogen gaan. Zoiets moet er zijn", stelt Kuijpers.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik doe veel grote en zware strafzaken. Op het moment dat je op beeld en geluid hebt dat er volgens justitie anderhalf jaar lang sprake is van het doorlaten van wapenhandel, waarom mag je dat niet onderzoeken? Waarom is dat doorgelaten? Wie heeft daar toestemming voor gegeven? Dat moet je weten. De Hoge Raad wil dat straks ook weten", zegt Kuijpers verontwaardigd.

Het afwijzen van de verzoeken om meer onderzoek te doen lijkt niet op zichzelf te staan. "Hier is iets fundamenteels aan de orde", meent de advocaat. "Je ziet een verschuiving op grond van onderbuikgevoelens in de maatschappij. Er wordt makkelijker omgegaan met bewijs en dat moet echt ophouden. Rechters moeten de rug recht houden."

