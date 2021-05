Mannen (38 en 43) aangehouden in witwasonderzoek in Roosendaal

(Foto: Pexels). vergroot

De politie heeft maandagochtend vroeg in Roosendaal twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen. Het gaat om mannen van 38 en 43 jaar uit die plaats. De actie volgde op een melding van een aantal verdachte transacties, zo laat de politie weten. De hoofdverdachte is nog niet aangehouden.

De man van 38 werd thuis aangehouden. Waar precies, maakt de politie in het belang van het onderzoek niet bekend. Wel geven ze aan dat de gaat om aanhouding in het oostelijk deel van Roosendaal.

De tweede verdachte was niet thuis toen de politie hem wilde aanhouden. Na telefonisch contact meldde hij zich rond zeven uur op het bureau. Daar werd hij aangehouden.

Hoofdverdachte nog niet aangehouden

Iets na zeven uur liet de politie weten dat de hoofdverdachte in de zaak nog niet was aangehouden.

De politie kondigde de actie aan als 'een vroegertje deze morgen'. Omdat het onderzoek nog loopt kan de politie verder nog geen details vertellen over deze zaak.

