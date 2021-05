'Vroegertje': twee verdachten aangehouden in witwasonderzoek in Roosendaal

(Foto: Pexels). vergroot

De politie heeft maandagochtend vroeg in Roosendaal twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen. De aanleiding voor de actie was een melding van een aantal verdachte transacties, zo laat de politie weten. De hoofdverdachte in de zaak is nog niet aangehouden.

Sandra Kagie Geschreven door

Waar de twee verdachten precies zijn aangehouden, maakt de politie in het kader van het onderzoek nog niet bekend.

Iets na zeven uur liet de politie weten dat de hoofdverdachte nog niet was aangehouden. De politie kondigde de actie aan als 'een vroegertje deze morgen'.

