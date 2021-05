Verzamelaars in Vught soms wanhopig om historisch boek compleet te krijgen

Vught leidt aan verzamelwoede vergroot

Vught is in de ban van het verzamelalbum Historisch Vught, een initiatief van twee plaatselijke filialen van supermarkt Jumbo en locale historici. Om het boek compleet te krijgen, moeten er honderdzevenenzeventig plaatjes van historische plekken en gebeurtenissen uit het dorp in een album worden geplakt en dat leidt tot een ware verzamelwoede.

Om al die vakjes vol te krijgen is een levendige ruilhandel ontstaan in het dorp. Op een speciale facebook pagina zijn honderden mensen op zoek naar plaatjes, die nog ontbreken in hun album. Sabine Vervoort: Ik zoek alleen nog plaatje 105 en heb voldoende plaatjes om te ruilen. Iris Bongers heeft een foto van alle nummers van de plaatjes die nog ontbreken in haar boek, ze heeft nog tientalen plaatjes nodig. Ine Boselie meldt trots dat ze klaar is. "Ik heb heel veel plaatjes over, kom maar halen", aldus Ine en wie kan Fieke Vorstenbosch helpen aan de laatste twee 68 en 108.

Henk Smeets, Wieke Schrover en Joyce Tritschler-van Os van het Vughts Museum en stichting Erfgoed Vught hebben het verzamelalbum gemaakt. In het boek staat de recente geschiedenis van de laatste twee eeuwen in Vught. "Elk hoofdstuk heeft een korte tekst, en daarnaast witte vakjes waar de plaatjes geplakt kunnen worden”, zegt Henk Smeets.

Iris Bongers zoekt nog heel veel plaatjes voor haar album vergroot

De actie bij de supermarkten loopt nog tot 8 juni daarna wordt er een ruilbeurs georganiseerd. Hopelijk kan iedereen, die dat wil, zijn album dan compleet kan krijgen.

