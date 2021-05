Efteling heeft met Speelbos Nest nu attractie voor écht alle kinderen

Wachten op privacy instellingen... Speelbos Nest voor kinderen met en zonder beperking geopend (foto: Niels Penninkhof). Volgende Vorige vergroot 1/2 Efteling heeft nu attractie voor écht alle kinderen

De Efteling heeft vanaf nu een speeltuin voor álle kinderen, waar iedereen, met of zonder beperking, samen kan spelen. ‘Speelbos Nest’ was een idee van Marc de Hond. De tv-presentator, ondernemer, en speler in het Nederlands rolstoelbasketbalteam overleed vorig jaar.

De familie van Marc was maandagmorgen bij de opening. Vader Maurice, de bekende opiniepeiler, keek met een heel dubbel gevoel om zich heen: “Aan de ene kant natuurlijk trots dat hij dit bedacht heeft, aan de andere kant had ik gewild dat hij hier was geweest.”

Volgens Maurice was zijn zoon helemaal vol van de attractie: “Nog relatief kort voor zijn dood sprak hij erover, hoe blij hij was dat dit er zou komen.” Marc was vaak in de Efteling en zag hoeveel problemen bezoekers in een rolstoel hadden met attracties: “Daar sprak hij over met de directie, die dan zorgde voor aanpassingen.”

Tijdens die contacten ontstond het idee voor de speeltuin. “Marc heeft onze ogen geopend, of ons eigenlijk door zijn ogen laten kijken”, zegt creatief directeur Koen Sanders daarover. “Je kunt iets maken waar kinderen met een rolstoel niet kunnen komen en daarna een omweg verzinnen om ze er toch bij te laten zijn. Maar Marcs logica was: ga het niet eerst ingewikkeld maken en daarna oplossen, maar maak het meteen simpel.”

"Dat kinderen ook écht samen kunnen spelen, dat is heel mooi en bijzonder.”

Ook voor Marcs weduwe Remona Fransen – De Hond is het dubbel om nu in Speelbos Nest te zijn. Met haar kinderen Livia en James is ze naar het park gekomen. Terwijl de kinderen druk spelen met leeftijdgenootjes, lacht ze als ze aan hem denkt: “Hij miste het nog wel eens, om met Livia en James naar de glijbaan te kunnen. Nu kan ook de ouder echt mee rollen naar de glijbaan. En dat kinderen ook écht samen kunnen spelen, dat is heel mooi en bijzonder.”

De lessen van Marc de Hond zijn voortaan onderdeel van de Efteling, belooft Sanders: “We gaan vanaf nu gaan kijken naar wat er allemaal wél kan. Natuurlijk zullen we tegen dingen aanlopen die nu nog niet oplosbaar zijn. Maar we gaan meteen vanaf het begin proberen iets te maken voor zo veel mogelijk gasten en kinderen. En daar doen we pas concessies aan als het écht niet anders kan.”

