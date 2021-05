Proces Operatie Alfa: Ossenaren bestolen in Fries drugslab

Foto bij een tweet die het OM in Den Bosch maandag verspreidde (foto: OM) Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto bij een tweet die het OM in Den Bosch maandag verspreidde (foto: OM)

Martien R. is een paar jaar geleden bestolen van grondstoffen voor synthetische drugs. Dat leerde het Openbaar Ministerie (OM) uit afgeluisterde gesprekken van de Ossenaar, die hoofdverdachte is in het proces Operatie Alfa.

Toon, de neef van Martien, runde met een kameraad een groot speedlab aan de rand van Leeuwarden. Dat lab aan de Troelstraweg in de Friese hoofdstad werd van binnenuit mogelijk verraden door iemand. 500 liter aan kostbare grondstoffen lag binnen. Vóór de ontmanteling vond de diefstal plaats. Martien R. heeft het erover in afgeluisterde gesprekken, die maandag werden afgespeeld bij de rechtbank in Den Bosch.

De inval in de loods in Leeuwarden was op 21 mei 2019. De politie luisterde talloze gesprekken af in Oss. Daarop zijn diverse familieleden van Martien R. te horen en de hoofdverdachte zelf. Anderhalf uur na de inval werd er al over gesproken in Oss, door onder andere Martien R.

Weggehaald

"Ze hebben 500 liter van me gepakt, die stonden klaar, B-olie." Met B-olie bedoelt hij bmk, denkt justitie. Dat is een grondstof voor amfetamine. R. gaat verder: "Ze hebben de boel weggehaald en toen weggetipt." De Osse groep denkt dat Martin K. uit Leeuwarden de grondstof heeft gestolen en daarna de politie heeft getipt over het lab, waarbij hij ook zelf betrokken zou zijn geweest.

Het Openbaar Ministerie toonde maandag een film, waaruit bleek dat de Friezen en Brabanders veelvuldig contact hebben. Daarnaast blijkt uit afgeluisterde gesprekken dat de groep rond R. veel sprak over de kostbare gevolgen van de inval. "Dat is gewoon drie, vier ton", zei Bart H. (26) erover, de schoonzoon van Martien R.

'Stroom erop'

De politie hoorde ook diverse verdachten praten over het aanpakken van de betrokkenen. Arnold M. zegt: "Ik denk op een stoel en stroom erop."

Afluistermicrofoons van de politie vingen gesprekken tussen Martien R. zijn broer Tinus (61) en Siebren M.. Met zijn drieën spraken ze over het smelten van 2000 tot 3000 kilo apaan, een bekende grondstof voor speed. Siebren M. zei "We hebben nou zo veel geld verloren, we moeten nou effe dat verlies terug".

'De lip heeft dat allemaal geregeld'

Volgens het OM waren er twee mensen van Operatie Alfa nauw betrokken bij het productieproces. Siebren M. (58) alias 'Siem' is op camerabeelden bij het lab herkend. En de andere is Toon R. (41) alias De Lip, de neef van Martien R. De politie ving een gesprek op van zijn oom Martien R. die zei: "De Lip heeft dat allemaal geregeld."

'De Lip' was na de invallen rond Operatie Alfa de enige die ontkwam. Hij leefde een half jaar ondergedoken op onder meer een vakantiepark op de Veluwe. De politie onderschepte van de voortvluchtige Toon berichten in Encrochat over het Friese lab.

R. wilde er bij de politieverhoren niets over zeggen. Ook Martien R. ontkende eerder alle betrokkenheid.

Adres ingevoerd

Volgens het OM waren er meer familieleden die van het lab wisten. Bij de vele invallen rond Operatie Alfa vond de politie bij de verdachten Bea T. (51) en Toon R. (56) thuis in Oss bijvoorbeeld een navigatiesysteem. Daarop was de Troelstraweg in Leeuwarden ingevoerd, het adres van het lab.

Martien R. (50) uit Oss staat momenteel terecht in Den Bosch, samen met veertien andere mensen, onder wie acht familieleden. Hij wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die handelde in wapens en drugs. Omdat R. en bijna alle medeverdachten het proces boycotten, kwam de verdediging maandag niet aan het woord. Ze vrezen een oneerlijk proces en zijn het vertrouwen kwijt in de rechtbank.

Het proces duurt nog tot begin juli. Dan komen de strafeisen. Begin september volgt het vonnis.

Waar gaat de zaak ook alweer over? In deze video leggen we je het uit.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.