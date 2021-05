Man jaagt overvallers met golfclub naar buiten

Wachten op privacy instellingen... Beeld: Bureau Brabant Beeld: Bureau Brabant Volgende Vorige vergroot 1/3 Man met golfclub verjaagt overvallers

De bewoner van een huis aan de Weddestede in Den Bosch heeft met een golfclub twee overvallers naar buiten gejaagd. Dit gebeurde in april van dit jaar. Een bewakingscamera legde dit vast en die beelden zijn maandagavond uitgezonden in Bureau Brabant.

De overvallers probeerden zondagmorgen 11 april rond halfnegen toe te slaan. Een van hen deed zich voor als pakketbezorger. Hij belde aan. Op dat moment liep de tweede dader ook naar de voordeur.

Toen de deur open werd gedaan, drongen de overvallers naar binnen. “Autosleutels, autosleutels!”, schreeuwden ze. Op de beelden is te zien dat de bewoonster in paniek op blote voeten naar buiten rende.

Vrijwel direct daarna gingen de overvallers ervandoor. Ze werden op de hielen gezeten door de bewoner, die de twee daders met een golfclub naar buiten wist te werken. De bewoner, nog gekleed in zijn badjas, rende nog een stukje op zijn bloten voeten achter de overvallers aan.

De doos die de overvallers bij zich hadden lieten ze in de buurt achter. Die wordt door de politie onderzocht op sporen.

