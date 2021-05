Belg in dure auto rijdt twee keer in op agent

De Vlaszak in Breda (beeld: Google Streetview). vergroot

Een Belg probeerde zondagmiddag twee keer op een agent in te rijden in Breda. Die kon net op tijd opzij springen. Dat meldt de politie maandagmiddag. De 25-jarige verdachte is opgepakt en heeft een nacht in de cel gezeten.

De politie hield zondagmiddag extra toezicht in de binnenstad. Er waren namelijk meerdere klachten binnengekomen over asociaal rijgedrag. Dure wagens reden met brullende motoren door het centrum.

Piepende banden

Een agent op een mountainbike zag een dure auto met hoge snelheid rijden, op de kruising van de Bouwerijstraat en de Boschstraat. Hij gaf de bestuurder een stopteken en sprak de man aan door het open raam. Plotseling reed de auto met piepende banden weg. De agent moest daarbij opzij springen om een aanrijding te voorkomen.

De agent zette vervolgens op de fiets de achtervolging in en waarschuwde zijn collega’s. Op de J.F. Kennedylaan trof de agent de automobilist weer aan en gaf hem opnieuw een stopteken. Ook toen ging de man ervandoor en reed hij op de agent in. Die moest een tweede keer opzij springen om niet te worden aangereden.

De agent ging vervolgens weer achter de auto aan. Op de Vlaszak parkeerde de verdachte zijn auto en probeerde er te voet vandoor te gaan. Hij kwam niet ver. De politiebiker kon hem in de kraag vatten op de kruising van de Rijngraafstraat en de Nieuwe Pasbaan.

De man had geen rijbewijs en had de auto ook nog eens zonder toestemming van de eigenaar meegenomen. De politie roept getuigen op om zich te melden.

