Dat kan warmer! Een zomerse 27 graden komt eraan

Eindelijk kunnen we maximaal gaan profiteren van de coronaversoepelingen. Het wordt komende woensdag zelfs een zonnige 27 graden. "Echt heerlijk zomerweer dus", weet weerman Alfred Snoek van Infoplaza.

Komende dinsdag is de weerkundige start van de zomer. En hoe toepasselijk: dan ook meteen zomerse temperaturen. "We krijgen een kopietje van het weer van maandag", vervolgt Snoek. Het wordt 25 en lokaal misschien zelfs 26 graden in onze provincie.

'Dekentje'

De topdag om van te profiteren is woensdag. Dan kan het richting de 27 graden gaan, met overdag volop zon. Later op de dag wordt het dan bewolkt. "Het kan zijn dat je in de schaduw zit, als je 's avonds laat nog buiten aan het eten bent." Toch heeft dat ook een voordeel. "De bewolking zorgt er als een soort dekentje voor dat de warmte blijft hangen", zo beschrijft Snoek de zonnige kant van de bewolking.

Vooral in de nacht van woensdag op donderdag kan een verdwaalde onweersbui vallen. "Dan moet je wel heel veel pech hebben, wil je daar 's avonds laat met buiten zitten last van hebben. Het mag de pret echt niet drukken hoor."

Toch ontstaat er in de dagen daarna een iets ander weerbeeld. Dan wordt het nog 22 tot 25 graden. "Het wordt zeker niet slecht hoor. Elke dag is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui, maar het is meestal droog", zo voegt Snoek geruststellend toe.

