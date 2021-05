Wachten op privacy instellingen... Foto: Omroep Brabant Volgende Vorige vergroot 1/2 Laatste examens voor scholieren: 'Corona heeft ze zelfstandiger gemaakt'

Druk pratend komen de havoleerlingen uit de gymzaal van ’t Rijks in Bergen op Zoom. Ze hebben net hun examen scheikunde erop zitten, hun laatste examen. "Wat had jij bij die eerste vraag? Oh dat had ik ook." Je ziet de opluchting op hun gezichten. Die is misschien nog wel groter dan normaal door het vreemd verlopen coronajaar. "Ja, ik ben blij dat het nu klaar is", zegt een van hen.

Voor ruim vijfhonderd mavo-, havo- en vwo-leerlingen van scholengemeenschap ’t Rijks zit het er nu op. Maandagmiddag was er behalve scheikunde voor de havo nog bedrijfseconomie voor het vwo.

"Het was een zwaar jaar door corona."

Bij de uitgang staat rector Leon de Rond de leerlingen op te wachten. Hij informeert hoe het was en hoe de leerlingen hun kansen inschatten. De Rond is trots op zijn leerlingen. "Het was een zwaar jaar door corona, maar ik heb gezien hoe hard de leerlingen hebben gewerkt."

De middelbare scholen gingen tijdens de lockdown lange tijd dicht. Alleen de examenkandidaten mochten nog in halve klassen naar school. De helft van de lessen was dus online. Om de leerlingen daar niet het slachtoffer van te laten worden mogen ze allemaal een vak in de uitslag wegstrepen, als dat een diploma in de weg zou staan. En de leerlingen krijgen ook een extra herkansing.

"Leerlingen zijn het afgelopen jaar heel zelfstandig geworden."

De rector erkent dat er misschien wat minder van de lessen is blijven hangen en dat er minder geoefend is met de lesstof. "Dat is vervelend voor de leerlingen." Maar hij ziet ook voordelen. "Deze leerlingen hebben enorm goed geleerd om met onzekerheden om te gaan en ze moesten ook heel veel zelf doen. Dit zijn heel zelfstandige mensen geworden in het afgelopen jaar."

"Die zelfstandigheid krijgen ze meestal pas als ze naar het hoger onderwijs gaan of op de universiteit zitten. Deze leerlingen hebben dat nu al geleerd." En dat is volgens De Rond in deze coronatijd een pluspunt.

Voor de leerlingen kunnen de studieboeken nu aan de kant. Alleen scholieren met vakken als Fries, Russisch of Arabisch moeten later in de week nog aan de bak. Maar dat geldt niet voor de leerlingen van ’t Rijks, want daar worden deze vakken niet gegeven. Op 10 juni horen ze of ze geslaagd zijn.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.