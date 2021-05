Bloemencorso Zundert gaat door, bouwers kunnen aan de slag

Liefhebbers van mooie wagens en bloemen kunnen in september naar Zundert afreizen. Het bloemencorso gaat als dat kan door, zo hebben de Zundertse buurtschappen samen met de stichting Bloemencorso Zundert maandagavond besloten. Mocht het uiteindelijk toch niet als optocht door kunnen gaan, dan worden de wagens op een vaste locatie geplaatst waar toeschouwers mogen kijken.

"Er zijn twee scenario's mogelijk", zegt Lennart Schrauwen van het de stichting Bloemencorso. "Ofwel mensen hebben na de lockdown ontzettend veel zin om naar Zundert te komen, omdat het een van de eerste grote evenementen is die wordt georganiseerd. Of er komt bijna niemand omdat mensen eerst de kat uit de boom willen kijken. Is het wel veilig?"