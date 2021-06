Ruud heeft metershoog V&D-logo in zijn achtertuin: 'Een beetje troost'

Wachten op privacy instellingen... In Ruuds tuin waan je jejzelf in de V&D (foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ruud heeft een stukje erfenis van V&D in zijn achtertuin

Generaties lang pronkten de enorme letters op de gevel van de V&D in Oss. Nu hangen ze tegen de schutting van de achtertuin van oud-medewerker Ruud de Bruin (65) uit Nuland. Het helpt hem bij de verwerking van het verlies van zijn vriendin én zijn baan. “Het is een stukje troost.”

Met uiterste precisie geeft Ruud zijn kersverse aanwinst nog een poetsbeurtje. Het logo is nog groter dan hijzelf. “Zo goed heeft de V&D er zelf nog niet eens voor gezorgd”, grapt hij. “Ze waren smerig, dat wil je niet weten!”

Het pand van de V&D in Oss werd gesloopt. Ruud aarzelde een maand geleden geen moment om de letters te redden, ook al werkte hij zelf op een andere locatie: Den Bosch. “Na een belletje naar de gemeente Oss, mocht het. Ik ben er echt dolgelukkig mee”, vertelt Ruud emotioneel. Een installatiebedrijf hing de letters afgelopen maandag in zijn tuin, compleet met verlichting.

"Mijn hele wereld stortte in."

Precies 41 jaar en negen maanden werkte Ruud bij de warenhuisketen. Op z’n achttiende solliciteerde hij en ging er daarna nooit meer weg. Totdat het doek viel voor de keten in 2015. Een paar maanden later, na de volledige leegverkoop, stond hij op straat. “Ik heb het heel moeilijk gehad. Mijn hele wereld stortte in. Ik heb er nog altijd verdriet van." Een andere baan vinden, lukte hem daarna niet meer.

Hij leerde bij de warenhuisketen zelfs zijn vriendin Irene kennen, die daar vakantiewerk kwam doen. Ze viel in op de sportafdeling waar Ruud werkte. “Ze versierde me na een paar weken, een echte V&D-romance dus”, zo blikt de V&D’er weemoedig terug.

“Deze letters zijn ook een beetje voor Irene."

Irene kwam veel te vroeg te overlijden. Ze werd 40 jaar oud. “Komende donderdag is ze precies dertien jaar geleden overleden. Dat wordt een heel moeilijke dag”, zegt Ruud met tranen in zijn ogen. “Deze letters zijn ook een beetje voor haar. Irene en de V&D hebben een speciaal plekje in mijn hart. Het geeft een beetje troost.” Ruud heeft nog altijd contact met oud-collega’s. “Ik zie ze echt als familie. Ze hebben me altijd gesteund.” Zo gaat hij regelmatig nog met een groep oud-V&D’ers wandelen.

De bijzondere letters zijn zeker niet het eerste verzamelobject. De zolder van Ruud is een ware V&D-tempel. Zo heeft hij diverse oude vlaggen, een unieke kassalamp, verschillende oude borden en boeken. “Nu is het wel even genoeg hoor”, lacht hij.

Hoe trots Ruud ook is, het project van de letters is nog niet helemaal af. “De verlichting van de ‘V’ doet het nog niet. Dat komen ze volgende week nog maken”, lacht Ruud. “Dan wordt het ’s avonds pas echt prachtig hier.”

De 'V' moet nog worden gemaakt (foto: Ruud de Bruin). vergroot

Het oude V&D-gebouw in Oss. (archieffoto). vergroot

