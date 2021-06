Vrouw die op de bus wacht verliest haar benen bij ongeluk: taakstraf geëist

Foto: Toby de Kort vergroot

Een verkeersongeval met dramatische gevolgen voor een Tilburgse vrouw die op de bus stond te wachten. Een revalidatiearts rijdt naar haar spreekuur als ze een auto die voorrang heeft over het hoofd ziet. Die auto rijdt tegen een muur, het slachtoffer zit er met haar benen tussen. Ze moet sinds die dag beide benen missen. Het Openbaar Ministerie eist zestig uur taakstraf tegen de veroorzaakster van het ongeluk.

Het slachtoffer komt in haar rolstoel de rechtbank binnen. Ze krijgt steun van haar familie. Tijdens de rechtszaak is ze te emotioneel om haar verhaal te doen.

De 35-jarige arts uit Roosendaal is op woensdagochtend 26 juni 2019 onderweg naar een spreekuur. "Ik was die dag gevraagd om in te vallen voor een zieke collega", vertelt de verdachte.

"Plots hoor ik een harde klap van rechts."

Het is iets na halftien als ze aankomt bij een kruispunt bij het Julianapark in Tilburg. "Ik heb mijn gas losgalaten om te kijken of de kruising vrij was. Ik ben rechtdoor gereden en plots hoor ik een harde klap van rechts." Een Volvo ramt de BMW van de arts.

De Volvo schiet door en neemt een vrouw die op de bus staat te wachten mee. Ze komt klem te zitten tussen de auto en een muur. Dankzij hulp van voorbijgangers heeft het slachtoffer het overleefd en moet ze ‘alleen’ haar benen missen.

"Ik speel die dag dagelijks opnieuw af."

De auto van de arts kwam half op de weg en half op de stoep tot stilstand. "Ik heb heel die Volvo niet gezien." De bestuurster had het idee dat ze goed overzicht had. "Ik ben dan ook niet bij de haaientanden gestopt. Ik had het idee dat ik genoeg overzicht had om over te steken."

Het niet stoppen en extra goed kijken zorgt voor vragen bij de rechters. "Ik speel die dag dagelijks opnieuw af. Maar ik blijf tot de conclusie komen dat ik dacht dat ik genoeg zicht had.’’ Ze geeft aan dat ze niet snapt wat er gebeurd is. Vast staat wel dat de arts niet te hard heeft gereden. De bestuurder van de Volvo zou tien kilometer per uur te hard hebben gereden.

"Ik vond het ontzettend moeilijk."

Beide bestuurders zijn niet gewond geraakt. "Ik ben uitgestapt, ik wist niet dat er nog een slachtoffer was", vertelt de arts. "Ik zag dat de andere bestuurder in paniek was en ik hoorde plots geschreeuw. Ik ging kijken en zag daar het slachtoffer liggen." De arts heeft daarna, samen met omstanders, eerste hulp verleend.

Na het ongeluk is de arts bij het slachtoffer op bezoek geweest. "Ik vond het ontzettend moeilijk. Het was wel prettig dat we naar elkaar verhalen konden luisteren en dat ik haar kon zien." Met de arts gaat het bijna twee jaar na het ongeval nog altijd niet goed. "Vooral ook omdat ik als revalidatiearts steeds in aanraking komt met slachtoffers en zo alles weer naar boven komt."

"Ik weet niet wat ik moet zeggen."

Het slachtoffer wilde graag iets zeggen in de rechtbank. Maar het werd haar allemaal even te veel. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan het nu even niet." Ze vertelt wel dat ze opgelucht was dat ze de veroorzaakster van het ongeval gezien te heeft. "Haar verhaal heeft mij een beetje gerust gesteld."

Op dit moment gaat het redelijk goed, vertelt het slachtoffer op een vraag van de rechter. "Maar als ik weer pijn hebt aan mijn maag komt alles naar boven. Hoe moet het verder gaan, denk ik dan." Vertelt ze met tranen in haar ogen. "Ik krijg gelukkig steun van familie." Die pijn aan de maag is het gevolg van het ongeluk. Mogelijk moet ze daar later nog aan geopereerd worden. Maar op dit moment is die operatie te ingrijpend voor het slachtoffer.

''Ik vind dit een lastige zaak.''

Het Openbaar Ministerie vindt dat rijgedrag van de arts onoplettend. "Ze is niet tot stilstand gekomen om te kijken of er geen verkeer aan kwam. Het was een onoverzichtelijke kruising", vertelt de officier van justitie. "Ik vind dit een lastige zaak. Ik zie alleen maar verliezers." Toch eist de officier een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.

De emoties lopen nog even op als de advocaat van de verdachte zijn verhaal doet. De advocaat vindt dat de arts niks te verwijten valt en eist vrijspraak. Dat valt niet goed bij de familie van het slachtoffer. "Hij wil doen alsof er niks is gebeurd", roept de zoon van het slachtoffer.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

