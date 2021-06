Wachten op privacy instellingen... Kunstenaar Leon Vermunt plaatst een van de 11 waterspuwers (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Tullepetaonse waterspuwers jagen geesten en demonen Roosendaal uit

Waterspuwers zijn vaak op dakranden van eeuwenoude kathedralen te vinden. In de oudheid werden ze gebruikt om hemelwater af te voeren en meteen ook geesten en demonen buiten de deur te houden. Vroeger waren het vaak uit steen gekapte draken, monsters en roofvogels, maar de nieuwe waterspuwers in Roosendaal zien eruit als carnavaleske Tullepetaonen. Daardoor is het zelfs moeilijk om een glimlach te onderdrukken.

Dinsdag werden elf waterspuwers geplaatst in de kademuur boven de Vliet. De keeltjes van de ornamenten werden alvast doorgespoeld met water. Vanwege corona gebeurde dit een jaar later dan gepland. "Nu nog met behulp van een pomp, maar straks wordt het regenwater opgevangen in een groot reservoir van waaruit het water via de spuwers weer in de haven terechtkomt", zegt kunstenaar Leon Vermunt.

De ornamenten lagen al een tijdje in de kast van kunstenaar uit Wouwse Plantage. In opdracht van de gemeente Roosendaal ontwierp hij de bronzen koppen om de nieuwe wijk Stadsoevers een extra Roosendaals tintje te geven.

De parelhoenders oftewel Tullepetaonen, zoals het carnavalssymbool in Roosendaal wordt genoemd, hebben elk een eigen betekenis. Vermunt is er maar wat trots op. "Ze zijn onder meer een hommage aan het Roosendaals carnaval, de muzikanten en zangers uit de stad en de nieuwbouwwijk Stadsoevers."

De plannen voor Stadsoevers zijn al oud, maar kwamen door de financiële crisis letterlijk niet van de grond. Nu is het begin alsnog gemaakt. "Kijk, dit stelt de gezonde Roosendaler voor", zegt Vermunt terwijl hij naar een waterspuwer wijst die twee maskers van Tullepetaonen draagt. "De symboliek hierachter is dat mensen in deze wijk de uitdaging moeten aangaan om er samen iets moois van te maken." Vermunt heeft er vertrouwen in dat dit wel moet lukken. In elk geval houden de waterspuwers in oogje in het zeil.

