Getuige: 'Verdachten van drugslab zwommen de hele haven over'

De verdachten worden ingerekend. vergroot

De drie mannen die dinsdagmiddag werden opgepakt in verband met het drugslab dat is gevonden in een loods aan de Beatrixhaven in Werkendam, zijn tijdens hun vluchtpoging tevergeefs naar de overkant van de haven gezwommen. Dat meldt een ooggetuige.

“Ik werk daar om de hoek en wij zaten te lunchen, uitkijkend op de Merwede", vertelt de getuige, die anoniem wil blijven. “Ineens zagen we drie gasten het water in springen en naar de andere kant van de haven zwemmen. Twee van hen in onderbroek en eentje met z'n kleren nog aan. Best dapper, want het is een meter of honderd en het water is écht nog niet warm.”

Volgens de getuige waren de verdachten meteen de klos. “Ze kwamen aan land en werden meteen ingerekend en in een busje gepropt. Ik zag zeker tien agenten. Ja, de politie was zeker goed vertegenwoordigd.”

De politie meldde rond halfzes dat de verdachten zijn opgepakt dankzij de hulp van vijf burgers. Het is nog onduidelijk wat er in het lab geproduceerd werd en hoe groot het is. De recherche en experts op gebied van ontmanteling werden opgetrommeld en kwamen naar de haven.

