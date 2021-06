Bewoner vangt een rattenslang van anderhalve meter in zijn tuin

In een tuin in Sterksel heeft een bewoner een slang van anderhalve meter gevangen. Het ging om een rattenslang, de eigenaar wordt gezocht.

De opgetrommelde dierenambulance concludeerde dat het om een rattenslang ging. Die zijn niet giftig. Omdat het dier nog koel was, spartelde het niet echt tegen en was hij gemakkelijk te vangen.

Opgewarmde slang

Aangekomen bij de dierenopvang in Eindhoven was de slang opgewarmd en minder gemakkelijk hanteerbaar. De eigenaar heeft twee weken de tijd om zijn huisdier op te halen." Gebeurt dat niet dan gaat hij waarschijnlijk naar dierenpark De Oliemeulen in Tilburg", zo laat een medewerker weten.