In drugslab Werkendam werd speed gemaakt, Tilburgers opgepakt

Gasflessen voor het kookproces in het lab (foto: Willem-Jan Joachems) (foto: Willem-Jan Joachems) (foto: Willem-Jan Joachems) Ontmanteling van het lab (foto: Willem-Jan Joachems Ontmanteling van het lab (foto: Willem-Jan Joachems Ontmanteling van het lab (foto: Willem-Jan Joachems Volgende Vorige vergroot 1/6 Gasflessen voor het kookproces in het lab (foto: Willem-Jan Joachems)

Het drugslaboratorium dat dinsdag in Werkendamse haven werd ontdekt, was een amfetaminelab. Twee Tilburgers zijn opgepakt. Van een derde verdachte is geen woonadres bekend. De ontmanteling is in volle gang.

Volgens de politie zijn de twee verdachten Tilburgse mannen van 22 en 36 jaar oud. De derde verdachte is een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Geen contact met de buitenwereld

Ze zitten in beperking op last van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda. Dat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben vanuit hun politiecel. Ze mogen alleen praten met de recherche en een advocaat. Waarom dat is besloten, is niet bekendgemaakt. Maar die 'mediastilte' is er vaker om het onderzoek in alle rust te kunnen uitvoeren.

De politie kwam dinsdag het lab op het spoor na een melding van een verdachte situatie. Meer daarover is niet bekend. Iets na het middaguur viel de politie binnen in de loods aan de Beatrixhaven in Werkendam. Drie mannen sloegen op de vlucht en werden volgens ooggetuigen, na een achtervolging in de haven opgepakt. Zeker een van hen zou bij zijn vluchtpoging in het water zijn beland.

Volgens onbevestigde berichten zijn ze op heterdaad betrapt en stond het drugslab te draaien.

Vaten en gasflessen

Kenners van het terrein zeggen dat er eerst een autobedrijf zat op het terrein. Ergens vorig jaar zomer werd het bedrijf verhuurd aan een ander. Daarna werden vaak Poolse vrachtwagenchauffeurs gezien op het parkeerterrein voor de loods. Maar of er een verband is met het lab is onbekend.

Specialisten ontmantelen het lab. Er werden al gasflessen naar buiten gebracht voor de branders onder de ketels. Ook waren er typische blauwe en bruine chemicaliënvaten zichtbaar. Wat er tot nu toe uit kwam is bij elkaar goed voor vele honderden liters maar of de tonnen ook allemaal gevuld waren is niet bekend.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.