Na PSV krijgt Mark van Bommel tweede kans bij Wolfsburg

Mark van Bommel is de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg. De topclub uit de Bundesliga heeft de komst van de oud-coach van PSV officieel bevestigd. Van Bommel was tot zijn ontslag, eind 2019, coach van PSV.

"Ik verheug me bijzonder op mijn nieuwe club", zei Van Bommel. "Voor mij is het bovendien een eer en een uitdaging om als trainer te gaan werken in de Bundesliga, waar ik zelf ook jaren heb gespeeld."