Twee aanhoudingen na vondst spullen om synthetische drugs te maken in Heeze

In een schuur bij een huis aan de Somerenseweg in Heeze zijn woensdagochtend bij een controle spullen gevonden die gebruikt kunnen worden om synthetische drugs te maken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in de buurt van de schuur twee verdachten zijn aangehouden.

Sandra Kagie

Specialisten van de politie doen woensdag onderzoek om te kijken om wat voor spullen het precies gaat.

Diverse jerrycans zijn uit het schuurtje gehaald.

