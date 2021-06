Nabestaanden MH17-ramp kijken uit naar strafproces, elk op eigen manier

Wachten op privacy instellingen... Frans en Els Pijnenburg bij het monumentje voor hun zoon en schoondochter (foto: Ferenc Triki) Volgende Vorige vergroot 1/2 Frans en Els verloren hun zoon bij MH17-ramp: 'Rust als proces voorbij is'

Frans en Els Pijnenburg uit Oisterwijk verloren hun zoon Sjors en schoondochter Kristy van den Schoor bij de ramp met vlucht MH17. Ze kijken met veel vertrouwen uit naar de inhoudelijke behandeling van het strafproces, die komende week begint. 'Ik hoop dat het straks klaar is. Dan krijgen we eindelijk rust'', vertelt Els.

Frans en Els Pijnenburg hebben het er zeven jaar na dato nog regelmatig moeilijk mee. ''Het gemis wordt alleen maar groter'', vertelt Els. De wonden die toch al zo moeilijk helen, worden toch steeds weer een beetje opengereten. Even hebben ze gedacht alles wat met MH17 te maken had te boycotten, vertelt Els. "Gewoon bij onszelf blijven. Maar je kan er niet langsaf, het is gewoon te groot. Zoveel landen die ermee gemoeid zijn. Het is op zo'n moment overal."

''Ik krijg ze er niet mee terug, maar diegene die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten veroordeeld worden.''

Maandag begint bij de rechtbank op Schiphol de inhoudelijke behandeling van het MH17-proces tegen vier MH17-verdachten. Drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van moord op de 298 inzittenden van het vliegtuig. Onder hen waren vijftig Brabanders. De komende dagen zal het tijdens het MH17-proces vooral gaan over de vraag of deze vier verdachten verantwoordelijk zijn, of het daadwerkelijk een BUK-raket was die het vliegtuig neerhaalde en over de lanceerlocatie. Ook komen de schouw van de reconstructie van het vliegtuig en de identificatie van de slachtoffers aan bod.

Frans en Els willen toch graag het proces volgen, het liefst vanuit de rechtszaal. Of er ooit een veroordeling komt, weet Frans niet. Dat er waarschijnlijk niemand achter de tralies verdwijnt, daar heeft hij gek genoeg vrede mee. "Daar schieten we toch niks mee op. Maar de erkenning, weten wie erachter zit. Als dat eruit komt, is dat voor mij al genoeg." Els hoopt vooral dat het een beetje opschiet. "Dat het tot nu toe al zeven jaar heeft geduurd, hadden we nooit kunnen denken.''

Sjors Pijnenburg en Kristy van den Schoor vergroot

Anton Kotte uit Eindhoven verloor bij de ramp zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco. Hij miste tot nu toe nog geen moment van het proces. ''We zijn het aan onze nabestaanden verplicht om het hele proces tot een goed einde te brengen. We krijgen ze er niet mee terug, maar diegene die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten veroordeeld worden.''

Hij vervolgt: ''Vorig jaar bij de start van het proces hebben we een nieuwe piketpaal geslagen. Nu het inhoudelijk gaat beginnen, komt een veroordeling steeds dichterbij, maar we zijn er nog lang niet.''

''Het is een illusie om te denken dat de onderste steen ooit boven komt.''

Zijn zoon Edgar Kotte kijkt anders naar de zaak. Hij wil vooral duidelijkheid. ''Ik heb alle vertrouwen in het onderzoek en de feiten die op tafel liggen. Als ik definitief weet: Het was een BUK-raket en die is vanuit het rebellengebied afgevuurd, dan is het voor mij klaar.''

Oscar, Miranda en Remco Kotte vergroot

Die uitspraak zou voor hem voldoende zijn om het een plekje te geven. ''Natuurlijk zaten er nog mensen onder en boven deze vier verdachten: mensen die de orders gaven en mensen die op de knop hebben gedrukt. Maar het is een illusie om te denken dat de onderste steen ooit boven komt.''

''Hoe vaak moet het bewezen worden dat het een BUK-raket was die het vliegtuig neerhaalde?''

Joyce de Roo uit Helmond wil niks liever dan dat. Ze moet sinds de ramp haar vader Joop de Roo missen. ''Ik hoop dat uiteindelijk Rusland berecht wordt of schuld bekent.'' Ze kijkt uit naar een uitspraak, maar de start van de inhoudelijke behandeling zit haar niet lekker. ''Ik zie er tegenop'', vertelt ze. ''Het irriteert me dat de verdediging van één van de verdachten de boel probeert te rekken. Hoe vaak moet het bewezen worden dat het een BUK-raket was die het vliegtuig neerhaalde? Het komt niet zomaar uit de lucht vallen'', vertelt ze boos.

Joop de Roo, vader van Joyce, kwam om bij de vliegramp vergroot

Ook Jeanne en Bart Hornikx uit Goirle zien op tegen de nieuwe stap in het MH17-proces. ''Maar het móet verder gaan'', vertelt Jeanne. Het stel verloor twee dierbaren: hun dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts. ''Het wordt heel spannend en heel confronterend, vooral het gedeelte over de identificatie van de slachtoffers. Ik vrees dat ik dan weer de identificatiefoto's na de ramp, van onze dochter, op mijn netvlies krijg.''

Een nieuw hoofdstuk in de berechting breekt aan, weet ook het stel. ''Eigenlijk begint het nu pas'', vertelt Jeanne. Haar man vult aan: ''Spannend, wat gaat er allemaal gebeuren? Wat wordt er als bewijs geaccepteerd. Ik hoop dat we snel een uitspraak krijgen.''

Astrid en haar vriend Bart Lambregts vergroot

