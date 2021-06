Coronanieuws: 456 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

10.32

Het reisadvies voor Hongarije, Bulgarije en Corsica wordt versoepeld, omdat de coronasituatie daar is verbeterd. Vanaf vrijdag geldt daar niet meer code oranje ('alleen noodzakelijke reizen'), maar code geel ('let op, veiligheidsrisico's'), zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een vakantie in Hongarije zit er echter nog niet in, want het land laat vooralsnog alleen eigen inwoners binnen, op enkele uitzonderingen voor studenten en zakenreizigers na.

Wie naar Corsica of Bulgarije wil, moet een recent negatief testresultaat tonen bij binnenkomst. In Bulgarije volstaat ook een bewijs dat de persoon die het land in wil volledig is hersteld van een eerdere coronabesmetting of een bewijs dat diegene volledig is gevaccineerd tegen het coronavirus. De laatste prik moet dan wel minstens 14 dagen voor aankomst zijn toegediend. Wie daarna naar Nederland terugreist, hoeft geen negatieve test meer te laten zien en ook niet meer in quarantaine.