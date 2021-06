Ludiek afscheid bij de brandweer, nepkoe 'te water'

Wachten op privacy instellingen... Willem van Roessel mocht als laatste actie een nepkoe uit de sloot vissen (foto: Bart Meesters/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Ludiek afscheid bij de brandweer, collega vist nepkoe uit de sloot

Het was de laatste actie van brandweerman Willem van Roessel uit Helvoirt, woensdagavond. Hij mocht een plastic koe uit de sloot vissen aan de Nieuwkuijkseweg. De actie was door zijn collega’s in scene gezet bij wijze van afscheid.

Janneke Bosch

Van Roessel is onlangs 60 geworden en na ruim 33 jaar bij de brandweer vindt hij het mooi geweest. Hij nam afscheid bij de Helvoirtse brandweer. Een moment dat zijn collega-brandweerlieden niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan. En dus kwam er op die laatste dag een bijzondere melding voor de brandweerman.

Dier te water

Rond acht uur woensdagavond ging de pieper met de melding ‘dier te water’, er zou een koe in de sloot zijn beland. Eenmaal ter plaatse bleek het geen echt dier te zijn, maar een polyester koe. Voor hij het water in ging, kreeg hij een zwemvest en badmuts op van zijn collega’s, voor deze laatste plons. Onder toeziend oog van zijn collega’s kreeg Van Roessel de polyester koe op het droge.

De koe die voor de reddingsactie van stal was gehaald is niet zomaar een koe: het is Coba de koe, het symbool, van Keiespellersdurp (Helvoirt) tijdens carnaval.

