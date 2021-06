Ruud wil weer volop knallen met eetcafé, maar heeft het personeel niet

De zaak van Ruud Bakker moet noodgedwongen een paar dagen per week dicht omdat hij niet genoeg koks heeft. vergroot

Dolgraag zou Ruud Bakker zijn Grill & Bar Dommel 18 in Eindhoven weer alle dagen opengooien, nu de coronaregels dat weer toestaan. Maar het gaat niet, want hij heeft er het personeel niet voor. “Met name koks komen we tekort. Ik kan niet aan mijn chef-kok vragen of hij zeven dagen per week van ’s morgens tot ’s avonds werkt.” Het personeelstekort in de horeca is gigantisch: tienduizenden medewerkers komen ze tekort.

De situatie is 'schrijnend', zegt de voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. En Ruud Bakker kan het weten. Hij is zelf horecaondernemer. Hij runt grill & bar Dommel 18 in de Dommelstraat in Eindhoven. Hij zou het liefst weer volop draaien, net als voor de coronacrisis. “Ik was zeven dagen per week open. 364 dagen per jaar. Alleen nieuwjaarsdag was ik dicht. Ik heb nu een personeelstekort en daarom kan ik maar vijf dagen per week open. Het terras is nu gesloten omdat ik geen mensen heb, terwijl het prachtig weer is. Zonde. In mijn zaak hebben we ook moeten snijden in onze capaciteit. Het is leuk als er honderd man binnen kan, maar als je ze niet kunt bedienen, laat ik geen honderd man toe.”

Als voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland hoort hij van collega’s dezelfde verhalen. “Hier in Eindhoven zoekt elke horecazaak mensen. 90.000 medewerkers zijn in Nederland de horeca uitgestroomd. Die zijn voorlopig nog niet terug.”

“Schulden zullen terugbetaald moeten worden."

Het is een gevolg van de coronacrisis. De horeca ging dicht en het personeel werd zo gedwongen op zoek te gaan naar wat anders. Dat ‘anders’ bevalt ze wel denkt Bakker. “Het horecaleven is een apart leven en ze zeggen dat het andere leven wel bevalt. Meer regelmaat. Andere werktijden. De onzekerheid dat de horeca iedere keer als eerste moet sluiten speelt ook mee.”

Het is best wrang: lange tijd was de horeca gesloten en nu ze open mogen lopen de zaken tegen het personeelstekort aan. “Schulden zullen terugbetaald moeten worden. Dat houdt in dat je het maximale rendement uit je zaak moet kunnen halen om het terug te kunnen betalen. Dit houdt veel ondernemers wel bezig. “

“Iedereen die kan koken, meld je aan! Bij elk restaurant kun je terecht!”.

Het tekort aan koks is het meest nijpend. Het speelt al veel langer, maar door de coronacrisis is het nog veel erger geworden. “Vroeger was er al een tekort aan koks, omdat veel koks na hun opleiding iets anders gaan doen. Toen was het nog goed in te vullen. Het is nu helemaal schrijnend omdat er door de pandemie dus veel uitstroom is geweest. Iedereen zit in de dezelfde vijver te vissen. “

In september wordt het tekort aan personeel in de horeca nog veel groter. Dat verwachten verscheidene uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in de horeca. Het personeelstekort zou er in september toe kunnen leiden dat sommige evenementen niet kunnen doorgaan. Ook Bakker verwacht dan in zijn stad Eindhoven problemen. “In september staan er in Eindhoven en de omgeving heel veel evenementen in gepland. Dan denk ik: Heel wilde plannen allemaal, maar krijgen we het allemaal ingevuld?. Er wordt dan nog meer aan het personeel getrokken.”

Als oplossing voor het tekort aan koks heeft Bakker contact gezocht met koksopleidingen zodat meer jonge mensen meteen de keuken ingaan. Daar is het antwoord dat er ook een tekort aan studenten is. Bakker weet het ook niet meer zo goed. “Iedereen die kan koken, meld je aan! Bij elk restaurant kun je terecht!”.

