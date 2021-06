Wachten op privacy instellingen... Een van de actievoerders hangt met mest besmeurde kleding op (Foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Boze omwonenden zijn stank beu en hangen poepkleding op de markt in Zeeland

Terwijl de kaasboer donderdagmiddag lekker zaken aan het doen is op de weekmarkt in het dorpje Zeeland, stopt er ineens een auto met aanhangwagen. Buurtbewoners van de Graspeel stappen uit, getooid in witte actieshirts. Terwijl omstanders op de markt verbaasd toekijken, halen ze een droogmolen tevoorschijn. En kleding die is besmeurd met varkenspoep.

Een half uurtje later hangt de droogmolen vol met drekkige kleding. Ook ligt er naast het gemeentehuis een kliko met varkensmest. Een ventilator blaast een mestgeurtje de parkeerplaats op. De bewoners van de Graspeel zijn boos. Ze vinden dat er veel te veel grote veestallen in hun omgeving zijn komen te staan. Ze strijden al jaren tegen stank, die volgens hen alsmaar toeneemt.

"Bij mijn buurman gaan alle bomen dood."

Een mestluchtje vind Olga Meulenbroek nog niet zo'n probleem. Zeven jaar woont ze aan de Graspeel. Vlak naast een grote varkensboer, die er al zat toen Olga er kwam wonen . "We hadden er nooit last van, totdat daar luchtwassers kwamen", vertelt ze. "Die zijn bedoeld om de uitstoot van ammoniak te verminderen, maar de geur houdt het niet tegen en het stinkt enorm. Het is echt zo'n chemische lucht. Bij mijn buurman gaan alle bomen dood."

Veel bewoners van de Graspeel kunnen in de zomer niet buiten zitten als de wind ongunstig staat, zeggen ze. Maar bewoner Piet Catsburg deelt niet alleen knijpers uit op de markt in Zeeland. Ook oordopjes. De herrie van de luchtwassers is niet normaal, volgens hem. "We hebben alles aan de Graspeel, grote bedrijven met koeien, varkens, kippen, geiten, je kunt kiezen."

Volgens Catsburg komt het door slecht beleid van de gemeente Landerd dat hij tussen zoveel stallen woont. En zit de wet gewoon niet goed in elkaar. "Die oordopjes hoef ik niet aan de gemeenteraadsleden te geven", foetert hij, wijzend op het gemeentehuis. "Die horen toch niks."

"Lucht slaat op je keel."

De bewoners hebben niets tegen boeren. "Maar op het moment dat het industriële vormen gaat aannemen, dan ben je wel voorbij aan wat hoort bij het buitengebied. Ik vind het vreselijk voor de boer dat hij in zo'n systeem wordt gedrukt," zegt Meulenbroek.

Piet Catsburg woont al ruim 40 jaar op de Graspeel. "Ik heb het van een mooie omgeving zien veranderen naar een industriegebied met vleesfabrieken." Hij hekelt het feit dat veel van het vlees naar het buitenland wordt geëxporteerd. "We wonen in een boerenrepubliek. De boeren hebben allemaal rechten en de burgers alleen maar plichten."

