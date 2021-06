Misstanden Design Academy: inspectie doet onderzoek

Studenten op de DAE. vergroot

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt de sociale veiligheid van studenten op kunst- en mode-opleidingen in het hoger onderwijs. Onder meer van de Design Academy in Eindhoven zijn meldingen bekend over seksuele intimidatie, discriminatie en bedreiging.

Aanleiding van het onderzoek zijn de vele meldingen van studenten van kunst- en mode-opleidingen over onder meer grensoverschrijdend gedrag. In Eindhoven gaat het om seksuele intimidatie, discriminatie en bedreiging, concludeerde bureau Bezemer & Schubad eerder na een onderzoek.

‘Studenten worden afgebrand’

De inspectie is geschrokken van het aantal meldingen en de aard ervan. "We zien dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan", aldus de inspectie. Bijvoorbeeld “Studenten worden tijdens het onderwijs afgebrand of worden belast met een veel te hoge studiebelasting en grensoverschrijdend (seksueel) gedrag”, laat de onderwijsinspectie weten.

Volgens de inspectie is er ook angst om misstanden te melden, omdat de studie en werkomgeving klein zijn, iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt.

Advies om drugs te gebruiken

Op de Design Academy in Eindhoven leidde de druk tot stress en gezondheidsproblemen onder studenten. Sommige docenten en coördinatoren voerden die op met uitspraken als: ‘je moet 24/7 beschikbaar zijn’, ‘hou je mond en ga door’ en ‘je maakt je beste werk als je uitgeput bent’.

Ook werd sommige studenten geadviseerd om drugs te gebruiken. “Omdat ze ervan overtuigd lijken te zijn dat je alleen creatief kunt zijn als je drugs gebruikt”, concludeerde bureau Bezemer & Schubad, dat onderzoek deed naar de misstanden op de Eindhovense opleiding.

Aantal opleidingen onderzocht

Opleidingen doen ook zelf onderzoek naar aanleiding van klachten, maar volgens de inspectie richten die zich met name op incidenten. De inspectie wil nu bepalen of het om een structureel probleem. Daarvoor wordt een selectie van kunst- en mode-opleidingen onderzocht, het is nog niet bekend of de Eindhovense opleiding daarbij zit. Volgens de inspectie wordt in een latere fase bepaald of het onderzoek breder moet worden getrokken.

