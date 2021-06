Coronanieuws: IC-capaciteit kan terug naar 'normaal'

13.43

Nadat bekend werd dat nu alle GGD'en coronastempels in de gele vaccinatieboekjes gaan zetten, is het bij uitgever SDU ontzettend druk. Daar kan zo'n boekje worden besteld. Alleen donderdag gebeurde dat al 50.000 keer, aldus een woordvoerster van de SDU.

Het was al maanden drukker; er werden 1000 tot 2000 exemplaren per dag besteld door particulieren die er hun coronastempel in wilden laten zetten. Normaal verkoopt de SDU 300.000 boekjes per jaar via bedrijven als de KLM Health Services en natuurlijk de GGD. Leveren aan particulieren is vrij nieuw voor de SDU.