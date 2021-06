Steven vindt fotorolletje in oude camera, maar wie staan er op de foto's?

Steven vindt fotorolletje in oude camera, maar wie staan er op deze foto's? vergroot

Steven van Pelt uit Zevenbergschen Hoek heeft een nieuwe missie. Twee weekenden geleden kocht hij in de kringloopwinkel in Langeweg een oude fotocamera met een rolletje erin. Sindsdien is hij vastberaden om het gezin te vinden dat op de foto’s staat. Van het rolletje in de camera heeft hij zeven foto’s laten ontwikkelen.

Als een ware Sherlock Holmes is Steven nu op zoek naar aanwijzingen op de foto’s, om de mensen die erop staan te vinden. “Want hoe mooi zou het zijn als ik de foto’s terug zou kunnen geven”, vertelt hij vrijdag enthousiast.

“Ik heb al achterhaald dat de foto’s in 1992 of 1993 gemaakt moeten zijn. Op een van de foto’s is namelijk een flesje bier, special malt, van Grolsch te zien. En dat specifieke etiket is alleen in 1992 en 1993 gebruikt.”

Op de foto’s is vermoedelijk een gezin te zien, bestaande uit een vader, moeder en twee kinderen. De vader poseert met de kinderen in de tuin van een huis. “Deze tuin ligt op het zuiden. Dat maak ik op uit de zonnewijzer die in de tuin van het huis staat”, legt Steven uit.

“Als die destijds correct was geïnstalleerd, wijst de pijl namelijk naar het noorden. En omdat je op de foto een deurbel en huisnummer 6 ziet, ligt de voortuin bij het huis dus op het zuiden.”

Op de foto waarop het flesje bier te zien is, zit een van de twee kinderen aan tafel met de moeder van het gezin. Waar de foto’s zijn gemaakt, heeft Steven, ondanks zijn speurwerk, nog niet kunnen achterhalen.

"Normaal ontwikkelen we geen kleurenrolletjes. Hiervoor hebben we een uitzondering gemaakt."

De speurneus vond de camera bij de kringloopwinkel van de Stichting Emmaus in Langeweg. Steven werkt op afdeling fotografie van de Akademie voor Kunst- en Vormgeving St. Joost in Breda. Vandaar dat hij is geïnteresseerd in oude camera’s. Dat er nog een rolletje in de camera zat, ontdekte hij even later.

Een student heeft hem uiteindelijk geholpen de foto’s te ontwikkelen. “Normaal ontwikkelen we geen kleurenrolletjes. Hiervoor hebben we echter een uitzondering gemaakt. En nu wil ik de foto’s dus heel graag teruggeven aan de mensen die erop staan.”

