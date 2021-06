Wachten op privacy instellingen... Michael Yap van de PvdA in Roosendaal Volgende Vorige vergroot 1/2 Ambitieus plan voor A58 door Roosendaal: snelweg moet de grond in

Geluidsoverlast, fijnstof en luchtvervuiling. Roosendaal gaat al decennia lang gebukt onder een snelweg die door het hart van de stad loopt. In onze provincie is Roosendaal de laatste stad waar dit nog het geval is. Dat moet veranderen, zegt de PvdA in Roosendaal. De partij komt daarom met een ambitieus plan om de A58 te ondertunnelen.

“De stadsontwikkeling wordt nu geremd. Net als in heel Brabant is woningbouw in Roosendaal erg hard nodig. We vinden dan ook dat de snelweg snel uit het stadsgezicht moet verdwijnen. Dit is niet meer van deze tijd”, aldus Michael Yap van de PvdA.

"Maastricht is hier een mooi voorbeeld van."

De snelweg is in de jaren ’60 van de vorige eeuw aangelegd en doorsnijdt maar liefst acht woonwijken. Een groot deel van de inwoners woont aan de zuidkant van de weg, terwijl ze voor werk, winkels en andere voorzieningen vaak aan de noordzijde van snelweg moeten zijn. Het veelbelovende plan ‘Het Nieuwe Hart van Roosendaal’ moet de fysieke barrière laten verdwijnen en inwoners de ruimte teruggeven die de A58 nu inneemt.

Volgens de PvdA kan dat door de A58 verdiept aan te leggen en te overkappen. Bovenop de snelweg moet vervolgens een groen tracé komen. Gedacht wordt aan stadsparken al dan niet in combinatie met sportparken. Tegelijkertijd ontstaat er extra ruimte voor woningbouw.

"Je moet wel de ambitie tonen."

Een plan dat te vergelijken is met de ondertunneling van de A2 in Maastricht. De snelweg onder de straat werd daar in 2016 geopend en heeft de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid van de stad aanzienlijk verbeterd. “Maastricht is een mooi voorbeeld. Wij vinden het dan ook een goed plan om met een delegatie van de gemeente, het Rijk en de Provincie daar eens een kijkje te gaan nemen. We hebben in elk geval al wat ontwikkelaars gesproken en die zeggen dat het in Roosendaal goed mogelijk is.”

Het is niet voor het eerst dat in Roosendaal wordt gezocht naar een alternatief voor de snelweg. Jarenlang is geprobeerd de A58 bij Roosendaal-Oost te laten afbuigen naar de de A17. Maar verder dan praten is het nooit gekomen. Het plan van de PvdA lijkt de handen in Roosendaal op elkaar te krijgen. Yap geeft het zelf tachtig procent kans, als hij kijk naar hoe het in Etten-Leur is gegaan. Daar is de snelweg ook uit het stadshart gehaald. “Dat heeft jaren geduurd, maar je moet wel de ambitie tonen dat je iets wil. Nou dat doen we ook.”

"Ik denk dat we het momentum wel hebben."

Het is ook geen toeval dat de partij juist op dit moment een mogelijke oplossing voor de leefbaarheid van de stad aandraagt. In Den Haag wordt geformeerd en in het provinciehuis in Den Bosch moet ook een nieuw bestuur komen. Twee kansen dus om de nieuwe snelweg op de agenda te krijgen. “Ik denk dat we het momentum wel hebben. Bouwen en vergroenen zijn op dit moment erg belangrijk. De corona hebben we hopelijk bijna achter de rug. Het Rijk en de provincie hebben al gezegd dat ze willen investeren. Dit plan zou dus weleens goed kunnen vallen.”

Wat het plan gaat kosten is nog niet bekend. De PvdA vindt dat het nu tijd is om door te pakken en heeft de gemeente gevraagd te onderzoeken of het idee kan worden uitgevoerd. “Financiën is altijd een heel groot het probleem, maar ik zie het meer als uitdaging. Het Rijk en de Provincie hebben de zakken klaarstaan, de investeringsagenda is opgetuigd en ik denk dat de gemeente Roosendaal daar heel slim gebruik van moet maken.”

