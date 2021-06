Weer gaat het mis op glijbaan in BillyBird Park Hemelrijk: vrouw gewond

Een stuk van de bovenkant van de glijbaan is er tussenuit gehaald (foto: Birgit Verhoeven). vergroot

Een vrouw uit Erp is op Tweede Pinksterdag gewond geraakt toen zij met haar zoontje van een glijbaan gleed bij BillyBird Hemelrijk in Volkel. Ze blesseerde hierbij haar rug en moest geopereerd worden. De glijbaan is inmiddels gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

"Voor deze mevrouw is het heel vervelend", zegt eigenaar van BillyBird Park Hemelrijk Ton Derks. "Inmiddels is ze aan de beterende hand."

'Slecht weer'

Derks benadrukt dat deze glijbaan aan alle eisen voldoet maar dat het ongeluk te wijten is aan het slechte weer van die dag. "De combinatie van nat weer en steilheid van zo'n glijbaan, die steiler is dan een normale glijbaan, maakt de snelheid een stuk hoger."

Maar het ging dus mis op 24 mei. De NVWA gaat deze glijbaan nu uitgebreid onderzoeken. Derks hoopt niet dat de landelijke regels worden aangepast. "Dan moet je bijvoorbeeld altijd toezicht gaan houden. Dat is geen doen."

Vaker gesloten

De glijbaan is één van de attracties in het speelgebied De Oervallei. Dat gebied werd in april 2019 geopend.

In de zomer van 2019 is de glijbaan ook meerdere keren gesloten geweest vanwege enkele ongelukken. Toen is deze met vier meter ingekort.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.