Hoosbuien zorgen voor ondergelopen tunnels, meerdere auto's vast

De enorme hoosbuien in onze provincie zorgen vrijdagavond voor het nodige tunnelleed. Meerdere tunnels zijn ondergelopen met water. Auto's kunnen niet verder rijden. De waaghalzen die het toch proberen komen vast te zitten.

Onder meer in Eindhoven houdt geen tunnel het droog. In de Insulindetunnel zijn vier auto's vast komen te zitten. "Ik ging te zachtjes door het water waardoor mijn auto ermee stopte", dat zegt Casper uit Helmond.

De weg onder het spoor staat vol water. "Net daarvoor ben ik er via de andere kant onderdoor gereden. Dat ging goed. Ik ging nu te voorzichtig want een kleinere auto voor mij redde het wel."

De Helmonder kan gelukkig nog lachen. "Dat is het mooie van de natuur. Misschien dat ik straks niet meer lach als ik de kosten van de schade weet." Voor twintig euro is de gestrande Casper door een terreinwagen uit het water gesleept.

Modder

Een stel in een BMW is net daarvoor vast komen te zitten. "Het ging eerder op de kruising hier al bijna mis. Toen heb ik hem net op het droge gekregen", vertelt de automobilist. "Hier in de tunnel ging ik met de stroom mee maar we moesten plots remmen en toen sloeg hij af." En zo stond de auto net voor het droge stil. Ook deze auto wordt voor twee tientjes uit de tunnel getrokken.