Dollemansrit door centrum Den Bosch, man boos op agenten die hem stoppen

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Een automobilist is vrijdagnacht door agenten gestopt na een dollemansrit door het centrum van Den Bosch. Hij reed met een snelheid van meer dan 130 kilometer per uur door de Vughterstraat. Daar geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.

"Levensgevaarlijk", noemt een wijkagent het gedrag van deze 'Max Verstappen look-a-like'. "Wij zagen mensen die daar aan de wandel waren en hij kwam als een raket door de straat."

'Ik ga mijn advocaat bellen!'

Daarop zetten de agenten de zwaailamp en sirene van hun politieauto aan en gingen ze achter de man aan. Het lukte hen uiteindelijk de automobilist te laten stoppen.

"Meneer was niet boos op zichzelf maar vooral op ons", laat de wijkagent weten. "Hij ging zijn advocaat bellen, want hij was kort geleden ook al gepakt voor hard rijden en kreeg binnen een dag zijn rijbewijs terug. Het was allemaal onzin wat we deden..."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.