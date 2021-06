Duygu dolblij met heropening zonnestudio: 'Moest bijna huilen'

Wachten op privacy instellingen... Eigenaresse Duygu Yildiz. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zonnestudio Tilburg mag eindelijk weer open

Stap drie van het openingsplan is zaterdag in werking getreden en dat is óók goed nieuws voor de zonnestudio’s. Na bijna zes maanden gesloten te zijn mogen de deuren ein-de-lijk weer open. Bij zonnestudio Sunday’s aan de Heuvelring in Tilburg zijn ze dan ook extatisch. “Ik moest bijna huilen vanochtend.”

“Ja, ik ben heel blij”, vertelt eigenaresse Duygu Yildiz. Haar studio was bijna zes maanden gesloten. “Dat was echt moeilijk. Ik kon er niet van slapen. Ik heb mij zo’n zorgen gemaakt. Het thuis zitten en het wachten was erg moeilijk.”

Ze heeft lang uitgekeken naar de dag dat ze de deuren weer mocht openen. “Het voelde alsof het nooit meer ging gebeuren. Ik heb het werken en praten met de klanten zo gemist. We hebben dit hard nodig – ook financieel."

Ik was liever eerder opengegaan.”

De studio werkt met reserveringssystemen, want dat moet van de overheid. Het is volgeboekt vandaag: er komen tegen de honderd mensen zaterdag. Toch is er ook wat minder nieuws, want hoewel het druk is, zijn de koude maanden voorbij.

“Dat is juist het seizoen waar een zonnestudio het van moet hebben. Ik was liever eerder opengegaan.”

Het enthousiasme van de klanten is er niet minder om. “Ik heb er thuis geen, dus ik stond te trappelen”, vertelt een vrouw. En zorgen over het oplopen van een besmetting maakt ze zich evenmin. “Het is hier veiliger dan bij de kapper!”

