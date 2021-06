Raadsel rond familie op gevonden fotorolletje bijna opgelost

Steven vindt fotorolletje in oude camera, maar wie staan er op deze foto'? vergroot

Steven van Pelt uit Zevenbergschen Hoek kocht een paar weekenden geleden in de kringloopwinkel in Langeweg een oude fotocamera met een rolletje erin. Hij is vastberaden het gezin te vinden dat op de foto’s staat. En dankzij zijn verhaal afgelopen vrijdag bij Omroep Brabant is de oplossing inmiddels een stapje dichterbij.

Als een ware Sherlock Holmes is Steven op zoek naar aanwijzingen op de foto’s, om de mensen die erop staan te vinden. Dankzij makelaar Renate Baas uit Tiel is hij nu een stapje verder.

Volgens Renate zijn de foto’s gemaakt op het terrein van Kasteel Soelen in Zoelen in de Betuwe. En zij kan het weten, want nog niet zo lang geleden verkocht ze een van de woningen in dat koetshuis. En inderdaad: als je foto’s van die locatie opzoekt, zie je meteen dat het daar moet zijn.

Foto: Funda vergroot

Op het voorterrein voor het kasteel is een koetshuis met een aantal woningen. Daarvoor is een groot grindpad om een grasveld met daarop een zonnewijzer. Daar is de foto gemaakt van een man en twee kinderen. Op een andere foto is een zitje te zien tegen de gevel van het huis waar een vrouw en een kind zitten.

Wie is de familie?

De vraag is nu nog wie die familie is. Volgens makelaar Baas zou dat wel eens de notarisfamilie Doude van Troostwijk kunnen zijn. Maar of dat werkelijk zo is, moet uit verder onderzoek blijken.

Speurneus Van Pelt is al blij met de eerste resultaten. “Hoe mooi zou het zijn als ik de foto’s terug zou kunnen geven”, vertelde hij eerder enthousiast.

“Ik heb al achterhaald dat de foto’s in 1992 of 1993 gemaakt moeten zijn. Op een van de foto’s is namelijk een flesje bier, special malt, van Grolsch te zien. En dat specifieke etiket is alleen in 1992 en 1993 gebruikt.”

De speurneus vond de camera bij de kringloopwinkel van de Stichting Emmaus in Langeweg. Steven werkt op afdeling fotografie van de Akademie voor Kunst- en Vormgeving St. Joost in Breda. Vandaar dat hij is geïnteresseerd in oude camera’s. Dat er nog een rolletje in de camera zat, ontdekte hij pas later.

Ken jij de notarisfamilie? Of denk je dat het om een andere familie gaat? Stuur dan een mailtje naar Omroep Brabant.

Een van de foto's die Steven heeft laten ontwikkelen. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.