Buurtbewoners klaar met recyclingbedrijf: 'Wachten op de volgende brand'

De brand vrijdagnacht. foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Bewoners van de wijk 't Ven in Eindhoven zijn klaar met recyclingbedrijf Sims Lifecycle Services. Na vier branden in een jaar maken ze zich grote zorgen om hun veiligheid en gezondheid. Ze vinden het tijd dat de gemeente naar hen gaat luisteren en startten daarom een petitie. "Wij willen niet wachten op de vijfde, zesde, zevende en weet- ik-veel- hoeveelste brand." Afgelopen vrijdag was de laatste brand.

De petitie is al bijna driehonderd keer ondertekend. Buurtbewoners namen zelf het initiatief voor de actie, het wijkoverleg ondersteunt die. "We hebben geen grip erop dat het minder wordt, we willen toch echt het tij keren", legt bestuurslid Paul Speckens uit.

Voldoen aan vergunningen niet genoeg

Het wijkoverleg is al langer bezig met de overlast van het industrieterrein de Hurk, waar Sims Lifecycle Services onderdeel van is. Eerder dit jaar bezocht het bestuur de elektronicarecyler. "Dat was een goed gesprek, ze zijn van alles aan het doen om het te verbeteren", vertelt Speckens. "Alleen als je dan naar de praktijk kijkt, is het niet raar dat mensen zich zorgen maken."

Speckens is met het wijkoverleg bezig om de overlast van het industrieterrein in een breder perspectief aan te kaarten. Zo wachten ze momenteel metingen af van de asfaltcentrale. Hij benoemt daarbij dat het voldoen aan alle vergunningen niet altijd betekent dat de leefomgeving ook goed genoeg is. "Als alles binnen de norm is, dan is het daarmee klaar. Geur wordt vaak gezien als subjectieve overlast."

Wachten op privacy instellingen...

Gemeente aan zet

De initiatiefnemers van de petitie hopen dat de gemeente er mee aan de slag gaat. "Nodig ons uit om in gesprek te gaan. Niet om ons te overtuigen dat het wel goed is zo, maar om te horen dat wat wij meemaken volstrekt onaanvaardbaar is", is te lezen in hun brandbrief.

Daar sluit Speckens zich namens het wijkoverleg bij aan. "Zij zijn mede-eigenaars van het risico dat er gewoon geen prettige leefomgeving ontstaat." Toch duidt hij dat niet alleen de gemeente aan zet is. "Op het moment dat je het gaat verplaatsen, blijft het risico aanwezig. Batterijen zijn een algeheel probleem van de afvalverwerking."

Afgelopen vrijdagnacht was de laatste brand:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.