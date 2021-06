Stelletje neemt koelkast en douchekop mee uit hotel in Gilze

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een stelletje dat de term all inclusive wel heel serieus nam, is dit weekend aangehouden in Gilze. De twee probeerden onder meer een koelkast, een douchekop en een tl-balk mee te nemen uit een hotel aan Klein Zwitserland.

Een beveiliger betrapte het stelletje, toen dat probeerde er met de spullen vandoor te gaan.

"Zij hadden inmiddels de koelkast en een kussen in hun auto geladen", laat een politiewoordvoerder weten. "In de hotelkamer bleek ook al het een en ander klaar te liggen. Zo waren de douchekop en tl-balk al gedemonteerd om ook weg te nemen."

Het stel is aangehouden voor diefstal en blijft voorlopig vastzitten.

