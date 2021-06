Bijzondere uitvaart voor Cor Vermeulen: 'Hij gaat zoals hij geleefd heeft'

Wachten op privacy instellingen... Een bijzondere uitvaart voor Cor Vermeulen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Een indrukwekkend afscheid voor fantasy-liefhebber Cor Vermeulen

In Breda is zondag met een bijeenkomst in de Grote Kerk en een opvallende rouwstoet met koetsen en paarden, afscheid genomen van Cor Vermeulen.

Honderden fantasy-spelers kwamen zondag naar Breda om de laatste eer te bewijzen aan Vermeulen. Veelal uitgedost in kleding zoals Cor ze kende. Een ridder, elf, Robin Hood of ander fantasiefiguur. “Iedereen mag komen in kleding zoals ze Cor hebben gekend: strak in het pak of in middeleeuws kostuum”, vertelde zijn dochter Lisa-Marie vorige week tijdens de voorbereiding van de uitvaart.

In de regio bekend, maar vooral in de wereld van 'fantasy-spelers' was Cor Vermeulen wereldberoemd. Zo was hij was onder andere de drijvende kracht achter The House of Wax Entertainment, met spelers uit heel Nederland. The House of Wax Entertainment is een grote groep mensen die onder meer als middeleeuwers grote historische evenementen een echt gezicht geven.

“Mijn vader gaat zoals hij geleefd heeft."

Het was zondag een mengeling van emoties. Het verdriet om het overlijden van de zieke Vermeulen, afgewisseld met het vieren van zijn leven. "Hij is groot Elvis-fan. Ik denk dat hij Elvis al ergens gevonden heeft en daarmee aan het dansen is", zegt een vrouw die is verkleed als elf.

"Mijn vader gaat zoals hij geleefd heeft. Theatraal, markant, geef het een woord. Het was eigenlijk Cor Vermeulen", vertelt dochter Lisa-Marie. "Van alles wat we vandaag gedaan hebben, weten we dat hij dat ook zou willen."

Een indrukwekkende stoet met koets en paarden.

Cor Vermeulen werd op 7 mei nog koninklijk onderscheiden voor al zijn (historisch) werk. “Jij bent een echte ambassadeur en levert een belangrijke bijdrage aan het doorvertellen van het cultuur-historische verhaal van onze stad”, vertelde burgemeester Depla daarbij. Cor werd namens de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vermeulen was toen al ernstig ziek.

