Supermarkt ontruimd na poging plofkraak geldautomaat, springstof op straat

Bij de Jan Linders-supermarkt aan de Dijksestraat in Helmond is zondagnacht rond kwart voor drie geprobeerd een geldautomaat op te blazen. De omgeving van de supermarkt is afgezet voor onderzoek. De supermarkt is ontruimd.

"Een alerte burger meldde de schade", laat een politiewoordvoerder weten. Op beelden is te zien dat twee mensen er na de mislukte plofkraak op een scooter vandoor gaan.

Explosiegevaar

"Er is geprobeerd een pakketje springstof tot ontploffing te brengen", laat verslaggever Noël van Hooft weten. "Dit is mislukt, de geldautomaat heeft geen zichtbare schade. Bij de laad- en losplek is wel een glimmend spoor te zien van een goedje dat zeer brandbaar is. Daarom werd ook de brandweer opgeroepen."

De EOD is sinds halfelf maandagochtend aanwezig en onderzoekt of er explosiegevaar is.

'Wat had hier nog meer kunnen gebeuren?'

Een man, die op weg was om ijsjes te kopen bij de supermarkt, reageert geschrokken op de ontdekking. "Stel dat het wel gelukt was met die plofkraak, wat had hier dan nog meer kunnen gebeuren?", vraagt hij zich af. "En dit kost allemaal een hele hoop geld, hè. Zo'n winkel moet sluiten... waardeloos."

