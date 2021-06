Waterschade na noodweer: meer dan 200 meldingen

Het noodweer dat vrijdagavond over onze provincie raasde heeft zijn sporen nagelaten. Verzekeraar Interpolis kreeg sinds vrijdag ruim 240 schademeldingen binnen. Vooral de regio Eindhoven heeft het zwaar te verduren gehad.

Zo veranderde de Kennedylaan in Bergeijk in een zwembad en moest de Elisabethtunnel in Eindhoven worden afgesloten omdat het water te hoog stond. In de Eindhovense wijk Blixembosch borrelde het water in de wc.