Café loopt compleet onder door hoosbui: 'Het water kwam van alle kanten'

Het was even schakelen toen het noodweer losbarstte voor de drie eigenaren van café Sindsdien in Eersel. Vanuit alle kanten vond het water zijn weg naar het café. "Het kwam via het dak omlaag, via de wc omhoog en vanaf de straat naar binnen."

Het waren de laatste uurtjes voor sluitingstijd. Een paar gasten dronken op het terras buiten nog een pilsje toen het keihard begon te regenen. Een halfuurtje later stond alles onder. Mirte Eliëns runt samen met haar collega's Guus en Gerty Prinsen het café. De drie moesten meteen in actie komen.

"Bij elke voorbijrijdende auto kwam er een golf water binnen."

"In de straat stond het water al snel kniehoog", vertelt Mirte. "Doordat ons café aan een drukke weg ligt, kwam er bij elke auto die langsreed een golf water naar binnen. We zijn daarom met twee auto's aan het uiteinde van de straat gaan staan om het verkeer een beetje te regelen."

Bij het Italiaanse restaurant naast Sindsdien was de kelder volgelopen. De brandweer moest komen om het leeg te pompen. "Van de brandweer kregen we linten om de straat af te zetten. Daardoor moest iedereen omrijden. Ook de bus die normaal zijn vaste route langs ons heeft kon er niet door."

Maar naast het water van buiten, moest het drietal ook knokken tegen het water binnen. "Het kwam echt van alle kanten. Via de toiletten en alle putjes liep het zo de keuken en de wc-ruimtes in."

"De gasten hielpen mee met emmers sjouwen."

Gelukkig kreeg Mirte ook hulp van de trouwe klanten op het terras. "We konden het met zijn drietjes ook eigenlijk niet aan. De gasten die er nog zaten hebben toen ook de mouwen opgestroopt en meegeholpen emmers water sjouwen."

Mirte en haar collega's gebruiken de vrijdagavond nog om het café weer een beetje op orde te krijgen. Hoe het echt is gesteld met de schade zullen ze morgen pas weten. "Vanaf zaterdag kunnen we natuurlijk weer binnen gasten ontvangen", zegt Mirte. "Dus dit was wel de laatste dag dat in de soep mocht lopen."

