Het hoosbuien-seizoen is weer begonnen, zo houden we de voeten droog

Wachten op privacy instellingen... De Helmondseweg in Deurne staat blank. Privéfoto. Henri Dunanttunnel oftewel 'de badkuip' in Helmond (foto:SQ Vision) Deze auto in Valkenswaard ging zwemmen na een hoosbui (foto:SQVision). Alle auto's zwemmen in Mierlo na een extreme regenbui (foto:SQVision) Tunneltje, regen, Helmond en scooter gaan niet goed samen. In Den Dungen maken ze een feestje van wateroverlast. Alle voeten van de vloer in Chaam. Volgende Vorige vergroot 1/8 Brabantse straten weer blank na hoosbui, maar dit valt eraan te doen

Straten die onderlopen na fikse (onweers-)buien, het is ook in Brabant een jaarlijks terugkerend fenomeen. In Deurne gebeurde het donderdag bijvoorbeeld. Het goed nieuws: er is iets aan te doen.

Door klimaatveranderingen krijgt Brabant steeds vaker te maken met enorme regenbuien, maar ook met lange perioden van extreme droogte.

In het geval van buitensporige regenbuien zit het probleem in het rioolstelsel dat al het water niet kwijt kan. In Deurne werd gisteren het contrast duidelijk van een vernieuwde riolering en een verouderde. Waar de riolering was aangepakt, was geen overlast. In het kleine stukje waar het oude stelsel ligt, stond de straat blank.

In Tilburg was de Kapelstraat berucht. Daar is een overstortput aangelegd drie jaar geleden en tot 2050 wordt het hele rioleringsnetwerk vernieuwd. De kosten zijn zo'n 100 miljoen maar de bewoners zijn er erg blij mee. Sommigen durfden niet meer op vakantie uit angst wat ze bij thuiskomst zouden aantreffen. Het water stond in de woonkamer soms tot aan de vensterbank.

Naast de aanpak van de riolering zijn er natuurlijk meer manieren om overtollig water tijdelijk op te vangen. Denk aan de overstort in Tilburg, maar de aanleg van een vijver is ook een oplossing. In Oudenbosch hebben ze laatst een verdiepte speelplaats geopend die onder kan lopen. In de winter kan er misschien zelfs in geschaatst worden. De dagen dat kinderen natte voeten halen is beperkt, omdat het water gelijk wegstroomt zodra het even droog is.

Brabant verdroogt

Naast afvoer krijgt ook de opslag van water van steeds meer gemeenten aandacht. Brabant verdroogt dus hemelwater ook gekoesterd worden. Daar zijn verschillende manieren voor. Zo zijn er overloopgebieden die door sluizen juist vol of leeg lopen. Persoonlijk kun je een subsidie aanvragen als je investeert in het opvangen van je regenwater.

Waarom is Brabant zo vaak de pineut als het om noodweer gaat? Dat leggen we uit in deze video:

Wachten op privacy instellingen...

