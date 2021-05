Laat die hoosbuien maar komen: dit speelplein voorkomt natte voeten

Wachten op privacy instellingen... Waterexpert Jasper Maaskant van de gemeente Haldeberge bij het waterplein (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld: waterpleinen.

Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld: waterpleinen. Het zijn speelplaatsen die tijdens pittige regenbuien het overvloedige water tijdelijk kunnen opvangen en vasthouden. In Oudenbosch wordt deze week zo'n vermomde waterbuffer in gebruik genomen. En met dit natte voorjaar komt het plein als geroepen.

Voor hoosbuien zijn ze niet meer bang in de wijk Velletri. De inwoners kunnen hun voeten voortaan drooghouden. Het verloederde basketbalplein in het midden van de wijk is de afgelopen maanden omgevormd tot een 'klimaataangepast' plein. Een plaats waar recreatie en waterberging wordt gecombineerd.

"Het plein biedt heel veel mogelijkheden."

Kinderen kunnen er op de meeste dagen van het jaar in alle rust spelen, sporten of leren fietsen. Met een beetje geluk kan er in de winter zelfs geschaatst worden. Voor de wijkbewoners is het ronde en verdiepte plein bedoeld als een plek waar ze samen kunnen komen voor een wijkfeest of barbecue.

"Ook de basisschool in de buurt kan gebruik maken van het waterplein voor buitenlessen of voorstellingen. Er zijn heel veel mogelijkheden", zegt Jeanita Embregts, medewerkster 'groen en spelen' van de gemeente Halderberge. Samen met twaalf bewoners en de ontwerper stond ze aan de wieg van het waterplein.

Als het wolkendek boven de koepelstad samenpakt en het flink losgaat met regen kan het plein zich vullen met maar liefst 350 kuub regenwater. "Zeg maar de hoeveelheid van een groot openluchtzwembad", legt waterexpert Jasper Maaskant van de gemeente uit.

"Er komen steeds vaker extreme regenbuien."

De waterberging zorgt ervoor dat de straten in de wijk niet overstromen. Het bassin verzamelt het water tot de buien voorbij zijn. Daarna stroomt het terug naar het riool. Jasper: "Het klimaat is aan het veranderen. Er komen steeds vaker extreme regenbuien voor en dus zullen er in Brabant steeds meer van deze pleinen komen."

De gemeente Halderberge kwam via de provinciale proefproject ‘Design Thinking’ in aanmerking voor het waterplein. Ook in Den Bosch is een waterplein. Wat het plein in Oudenbosch bijzonder maakt, is volgens Jasper Maaskant dat het een groene omgeving met veel planten en bomen moest worden.

"Mensen vinden het echt heel mooi en bijzonder."

Zelfs nu er nog bouwhekken om het plein staan, reageren volwassen en kinderen razend enthousiast op de aanwinst voor het dorp. "Mensen komen hier speciaal naartoe gereden om foto's te maken. Ze vinden het echt heel mooi en bijzonder. Je ziet dit ook bijna nergens."

De droge voeten zijn overigens ook weer niet 100 procent gegarandeerd, zo laten de gemeenteambtenaren weten. Maar dat is in sommige gevallen precies de bedoeling. Er zal zo nu en dan best een laagje water op het plein staan. Voor kinderen is er dan ook niks leuker dan stampen en spetteren in de plassen.

