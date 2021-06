Avondklokrelschopper hoort forse straf eisen: 'Ik schaam me gewoon'

Forse schade in de Jumbo City in Den Bosch. vergroot

Een man van 44 uit Oss die mee zou hebben gedaan aan de avondklokrellen in Den Bosch, heeft maandag 15 maanden celstraf horen eisen. De man stelde dat hij per ongeluk tussen de relschoppers terecht was gekomen, maar uit beelden blijkt dat hij wel degelijk heeft meegedaan.

De officier van justitie heeft haar eis net uitgesproken als de verdachte aan de rechter vraagt of hij naar het toilet mag. Voor de tweede keer tijdens deze zitting. Hij verontschuldigt zich daarvoor: “Alweer ja, ik ben nogal zenuwachtig.” Bescheiden bedankt hij als de rechter toestemming geeft en de zitting schorst. “Tien minuten. Heeft u daar voldoende aan?” .

De man is verdachte in de avondklokrellen en staat ook terecht voor een diefstal van 200 euro in 2019 in een strandpaviljoen in Geffen. Voor het eerst sinds hij op 25 januari werd opgepakt laat hij het zwijgrecht voor wat het is en wil hij praten. “Dat is nog niet eerder voorgekomen”, zal zijn advocaat later in haar pleidooi benadrukken. Ze kent hem al langer en weet dat hij ook in vorige processen – de man heeft een lang strafblad van diefstal en geweldpleging – nooit iets wilde zeggen.

"Dit is het stomste wat ik ooit heb gedaan."

Dat hij nu wel wil praten komt omdat hij de tijd heeft gehad om na te denken, zegt hij. “Ik zit hier om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik schaam me gewoon. Het ging nergens over.” Spijt heeft hij zeker. "Dit is het stomste wat ik ooit heb gedaan."

Rustig en in goedgekozen woorden doet de verdachte zijn verhaal. Hij is in spijkerbroek, zwarte bloes, kortgeschoren haar. De avond van 25 januari was hij op zijn scooter naar het centrum gegaan om boodschappen te doen. De supermarkten waren dicht, net als de Esso dus besloot hij om richting het station te gaan. Zo kwam hij terecht in de groeiende menigte die vernielend en plunderend door de stad trok. Hij wilde daar niet bij horen, legt hij uit. Maar dat was volgens hem onvermijdelijk als je daar liep.

Hij herinnert zich hoe ze voorbij een woonhuis in de Hinthamerstraat kwamen en hij achter het raam een huilende man zag. “Dat vond ik heel erg.” Dat iemand de ruit ingooide had hij kunnen voorkomen.

Uit berichtjes op zijn telefoon – die hij zelf ook weer doorstuurde - had hij wel begrepen dat er iets stond te gebeuren. In de berichtjes ging het om een ‘herbeleven van oud en nieuw’, toen het op zijn zachtst gezegd onrustig was in Den Bosch. Dat hij die berichtjes doorstuurde was niet met een intentie om op te ruien, zei hij maandag in de rechtbank.

"Dit had niets te maken met de maatregelen rond corona. Dit was rellen om te rellen.”

Op beelden die de politie heeft bekeken is te zien dat de man die avond niet alleen de hele route onderdeel was van de groep relschoppers, maar ook dat hij bij een friettent een deur intrapte en bij de Jumbo schappen omver gooide. De flessen champagne waarmee hij bij de zwaargehavende supermarkt naar buiten wilde gaan liet hij vallen toen de politie eraan kwam.

“We weten hoeveel maatschappelijke impact deze rellen hebben gehad. Ondernemers moesten machteloos toekijken hoe hun eigendommen werden vernield. Dit had niets te maken met de maatregelen rond corona. Dit was rellen om te rellen”, zei de officier van justitie.

Uitspraak over twee weken.

